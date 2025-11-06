Újabb pert nyert a főváros a szolidaritási hozzájárulás kérdésében

A Magyar Államkincstár (MÁK) elvesztette a fővárosi önkormányzat ellen indított kúriai felülvizsgálati pert szolidaritási hozzájárulás ügyében, további felülvizsgálatnak nincs helye – írja a Népszava.

„A fővárosi önkormányzat egyértelműen azt szerette volna elérni, hogy a Magyar Államkincstár a jövőben ne vonhassa le automatikus jelleggel az általa kiállított számlák összegét úgy, hogy előtte küldött egy tájékoztató levelet és kiadta a fizetési kérelmet. A főváros pedig köteles volt hozzájárulni az inkasszóhoz. Az Alkotmánybíróság korábban ugyan elutasította a Fővárosi Törvényszék alkotmányjogi panaszát, de ítéletében lényeges sarokpontokat határozott meg. Többek között kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás összeg levonását meg kell előznie egy tisztességes, érdemi, az érintettet is bevonó közigazgatási eljárásnak. A tájékoztató levelek kiadása, a beszedési kérelem benyújtása nem egyenlő ezzel. A Fővárosi Törvényszék ítéletében döntően az AB döntésére hivatkozva jutott arra, hogy ezeket a tájékoztatókat nem létezőnek kell tekinteni, a beszedési megbízásokat pedig meg kell semmisíteni. A kincstár pervesztes lett”

– jelentette ki Darák Péter a Kúria csütörtöki ítélethirdetésekor.

A lap kiemeli,

a Kúria csütörtöki határozata perdöntő lehet a felfüggesztett eljárásokban, de nem jelenti azt, hogy az elmúlt években elvont milliárdokat és ezek kamatait automatikusan visszakapja a főváros.

A közigazgatási pert még 2023-ban indította a főváros a fővárosi közszolgáltatások fenntartását veszélybe sodró, extrém módon megemelt szolidaritási hozzájárulás miatt. Az ügy megjárta az Alkotmánybíróságot (Ab) is, mivel a Fővárosi Törvényszéknek alkotmányossági aggályai támadtak. Az Ab ugyan jogszerűnek találta a szolidaritási hozzájárulást kivetését, de kimondta, hogy ez nem adó, amelynek összege vitathatatlan, így

a beszedés előtt eljárást kell lefolytatni az összeg megállapítására, a MÁK azonban nem így járt el.

A főváros abban bízott, az ítélet precedens jelleggel valamennyi szolidaritási ügyükre alkalmazható lesz.

Budapest vezetése azt reméli, a 2024-ben szolidaritási hozzájárulás címén kifizetett 75 milliárd forintból is visszakapnak 40 milliárd forintot. Erről, valamint a 2025-re kivetett 89 milliárdos sarcról is külön per indult, de még egyik sem zárult le. A főváros MÁK inkasszói ellen azonnali jogvédelemmel próbál védekezni több-kevesebb sikerrel. Nyárra például megkapták a „felmentést”, de szeptemberben és októberben már levontak 6,2 milliárd forintot Budapest számlájáról.