Újabb régi motoros hagyja ott a parlamentet

Kósa Lajos korábbi debreceni polgármester, aki 2017-2018-ban a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszteri posztot is betöltötte, a Facebookon közölte, nem ül be a parlamenti patkóba.

„A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként”

– olvasható a bejegyzésben.

Kósa Lajos – Orbán Viktorhoz hasonlóan – egyike azon kevés képviselőknek, akik 1990 óta folyamatosan az Országgyűlés tagjai voltak.

Ilyen személy még a szintén fideszes Németh Zsolt, aki a Fidesz és a KDNP közös listájának 17. helyén szerepel, illetve a lista 3. helyén levő Kövér László. Róluk egyelőre nincs hír, hogy felveszik-e mandátumukat.

Orbán Viktor szombaton közölte, szintén nem lesz tagja a megalakuló új Országgyűlésnek.

Kósa Lajos személyét több botrány is övezte, a legismertebb a „csengeri örökösnő” története volt. Eszerint Sz. Gáborné azt állította, 1300 milliárd (!) forintra rúgó öröksége van, ennek „felszabadításához” kért kölcsönöket.

Kósa Lajos elhitte, hogy valóban létezik a Debrecen több évtizednyi költségvetésének megfelelő hagyaték.

A nő befektetési tanácsokat kért tőle, többször találkoztak, és közjegyző előtt is aláírtak egy megállapodást. A nyilvánosságot különösen az kavarta fel, hogy előkerültek dokumentumok arról, Sz. Gáborné 800 millió forintot ígért Kósa édesanyjának, illetve egy másik irat szerint 25 millió eurós ajándékozást is kilátásba helyezett.

Kósa Lajos nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Bank alapítványába történt vagyonátvitel kapcsán az elhíresült

„elvesztette közpénz jellegét”

mondat is.