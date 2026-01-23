Újabb sikert ért el a Jobbik Gyermekvédelmi Akciócsoportja

Pert nyert a Gyermekmentő Akciócsoport a gyámhivatallal szemben – tájékoztatta lapunkat Bai László. Az akciócsoportnak a szülők képviseletét ellátó tagja azt mondta, a Debreceni Törvényszék jogerős ítéletével megsemmisítette a gyámhatóság döntését egy kiskorú gyermekek kapcsolattartásának ügyében. Az ítélet kimondta, a hatóság eljárása jogsértő volt, mivel

a szülők nem kaptak megfelelő tájékoztatást sem a kívánatos szülői magatartásról, sem a kapcsolattartás módszertanáról.

A bíróság döntése egyértelművé tette, hogy a gyámhatóság nem hozhat olyan súlyos jogkövetkezménnyel járó döntést, mint a kapcsolattartás szüneteltetése anélkül, hogy a szülőket előzetesen, részletesen és igazolható módon tájékoztatná jogaikról és kötelezettségeikről.

Bai szerint az ítélet jelentőségét mutatja, hogy a gyámhatóság utólag maga is elismerte: a szülők korábban nem kaptak megfelelő szakmai útmutatást. Ennek pótlására a gyermekvédelmi szakemberek által megfogalmazott „kívánatos magatartásmintákat” csak a bírósági döntést követően próbálták átadni.

Az akciócsoport tagja úgy fogalmazott, ez az ügy precedensértékű, mert világosan kimondja: a gyermekvédelmi eljárásokban nem a hatósági rutin, hanem a jogállamiság és a szülők tisztességes eljáráshoz való joga az elsődleges.

„A döntés fontos üzenet minden szülő számára: a gyámhatóság döntései nem érinthetetlenek, és jogsértés esetén bíróság előtt érdemben megsemmisíthetők”

– hangsúlyozta Bai László.

A közelmúltban ugyancsak az akciócsoport munkájának köszönhetően egy csecsemőt sikerült hazajuttatni szüleivel. A kisbabát a kórház dolgozói jogszabálysértő módon akarták az intézményben tartani, a szülők azonban a Jobbik Gyermekvédelmi Akciócsoport segítségével győzelmet arattak.