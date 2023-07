Ukrajna a frontvonal keleti és déli részén is előrelépésről számolt be

Az ukrán hadsereg és a védelmi minisztérium az ország keleti részén fekvő Bahmutnál és a frontvonal déli részén is előrelépésről számolt be, az orosz hadijelentésekben arról írtak, hogy az orosz erők keleten és délen is feltartóztattak vagy visszavertek támadásokat.

Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka hétfőn bejelentette: csapdába ejtették az orosz erőket Bahmutnál. Olekszandr Tarnavszkij tábornok, a térségben harcoló ukrán hadműveleti-stratégiai csapat parancsnoka pedig arról írt a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson, hogy az ukrán haderő a frontvonal déli részén is mozgásban van.

Az ukrán védelmi tárca szerint az elmúlt héten az ukrán haderő 10,2 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az orosz megszállóktól délen és négy négyzetkilométert keleten.

Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt jelentette, hogy az orosz csapatok Donyeck megye három pontján is visszaverték az ukrán támadást, köztük a Bahmut közelében fekvő Kliscsijivkában. A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz erők meghiúsították az ukrán támadásokat délen, többek között Rivnopil falu közelében, amelyről két hete azt állította az ukrán védelmi minisztérium, hogy visszafoglalták.

(Címlapkép: Ukrán katona horvát RAK-SA-12 128 milliméteres rakétavetővel készül az orosz állásokra lőni a kelet-ukrajnai Donyecki területen, Bahmut térségébe húzódó fronton 2023. július 10-én. MTI/AP/Roman Csop/Roman Csop)