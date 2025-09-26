Ukrajna második legnagyobb atomerőműve körül is drón csapódott be

Az ENSZ atomfelügyeleti szerve csütörtökön közölte, hogy egy drón zuhant le és robbant fel körülbelül 800 méterre egy ukrán atomerőmű területétől – írja a The Guardian. A szervezet vezetője figyelmeztetett, hogy

„a drónok ismét túl közel repülnek az atomerőművekhez, veszélyeztetve ezzel a nukleáris biztonságot”.

Az ügynökség helyszínen tartózkodó megfigyelői arról tájékoztattak, hogy szerda késő este és csütörtök kora reggel 22 drón volt látható a dél-ukrajnai erőmű megfigyelő zónájában, és néhány drón akár 500 méterre is megközelítette az erőművet. A megfigyelők hajnali 1 óra körül lövéseket és robbanásokat hallottak, majd később meglátogatták a helyszínt, Pivdennoukrajnszk város közelében, Mikolajiv régióban, ahol a drón lezuhant, és körülbelül 4 négyzetméteres krátert láttak – közölte Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatója. „A közeli fém építményeket repesztalálatok érték, és a becsapódási terület közelében álló járművek ablakai összetörtek” – mondta. „Egy elektromos vezeték is leszakadt, bár az nem volt csatlakoztatva az erőműhöz... Szerencsére a tegnap esti incidens nem okozott kárt magában a dél-ukrajnai atomerőműben. Legközelebb talán nem leszünk ilyen szerencsések.” Áldozatokról nem érkezett jelentés.

Az IAEA azt is közölte, hogy az oroszok által ellenőrzött zaporizzsjai atomerőmű több mint 48 órája áram nélkül van, miután a konfliktus során tizedik alkalommal szakadtak meg az erőművet ellátó külső áramvezetékek. Ezek a vezetékek biztosítják a reaktorok üzemanyagának hűtéséhez és az olvadás megakadályozásához elengedhetetlen áramellátást. A vészhelyzeti dízelgenerátorok működnek.