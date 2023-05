Ukrajnai háború: Enerhodarban az oroszok kiürítették a boltokat, a bankautomatákat és a benzinkutakat

Az orosz erők a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó Enerhodarból dokumentumokat, számítástechnikai eszközöket és egyéb eltulajdonított ingóságokat visznek ki, a városban nem működnek az üzletek és a gyógyszertárak, üresek a benzinkutak és az ATM-ek

- közölte Dmitro Orlov, az orosz megszállás alá került város törvényesen megválasztott ukrán polgármestere egy rádióinterjúban.

Orlov közölte, hogy az oroszok az orvosi részlegből elvittek minden felszerelést, számítógépeket, dokumentációt, és felszámolták az útlevélirodát is, amelyet az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központban rendeztek be, továbbá nem működik az internet Enerhodarban, az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak zárva vannak, valamint a benzinkutak és a bankautomaták is üresek.

A megszálló hatóságok több napja folyamatosan viszik ki a városból a dokumentációikat, tartva az ukrán fegyveres erők ellentámadásától

- tette hozzá Dmitro Orlov Enerhodar polgármestere.

Az Ukrajinszka Pravda felidézte, hogy május 7-én Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója azt mondta, a zaporizzsjai atomerőmű környékén egyre veszélyesebb a helyzet, a NAÜ szakértői rendszeresen hallanak ágyúzást. Jevgenyij Balickij, Zaporizzsja megye megszállt területeinek élére kinevezett orosz kormányzó vasárnap közölte, hogy az orosz hatóságok 1679 embert, köztük 660 gyereket telepítettek ki az atomerőmű környékéről.

(MTI)

Címlapkép: Az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű a délkelet-ukrajnai Enerhodarban 2022. augusztus 7-én. A támadás során egy kiégett fűtőcsövek tárolására szolgáló raktárt ért találat. Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata.