Vajon bemennek a munkahelyükre a fideszesek, ha a devizakárosultakról kell tárgyalni?

Lesz parlamenti devizás vitanap – jelentette be pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. A Jobbik devizakárosultak ügyét parlament elé vivő képviselője ismertette, összegyűlt a kellő számú képviselői aláírás ahhoz, hogy az Országgyűlés egy vitanap keretein belül foglalkozzon a devizahiteles katasztrófával.

Az ellenzéki politikus közölte, komoly megoldási csomaggal érkeznek, amire a többi parlamenti erőnek is vagy igent, vagy nemet kell mondania, ugyanis ezt a követeléslistát

a november 8-án, szombaton 16 órakor a Nyugati térre szervezett Devizás Igazság Napján elfogadnak.

Z. Kárpát ismertette, várhatóan az ezt követő egy-két héten belül lesz a vitanap, ahol a Lex Marczingósra épülő megoldási csomagot tárgyalni fogják, ennek lényege, hogy

egyenkénti, tisztességes elszámolást várnak el minden devizahitel-szerződéssel kapcsolatban.

A jobbikos képviselő azt mondta, a parlamentnek kell megerősítenie az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítéletét, mely kimondja a szerződések érvénytelenségét, és rákényszeríti a bankokat az elszámolásra.

Z. Kárpát úgy fogalmazott „nem alszik rosszul a bankok érzékenysége miatt”, ugyanis ez hosszú távon nem rengetné meg a bankrendszert, a tartalékokból kellene visszajuttatni a devizásoknak azt, ami megilleti őket. Hozzátette, a megoldás egyúttal egy gazdaságélénkítő csomag lenne, ugyanis a visszajuttatott pénzt a devizakárosultak „életük maradékának rendezésére, helyreállítására” költenék.

Az ellenzéki honatya kifejtette,

a devizás megoldás „igazság, humánum kérdése”, nem lehet a gazdaság teherbíró képességének kitenni.

Rámutatott, az EUB döntése értelmében „a devizásoknak pecsétes papírjuk van arról, hogy igazuk van, ennek szeretnénk érvényt szerezni”. Ezért lesz Devizás Igazság Napja és devizahiteles parlamenti vitanap is. Z. Kárpát azt kérte a parlamenti erőktől, mindenki világos állásponttal érkezzen, hogy mindenki számára világos legyen, ki az, aki a devizások, banki károsultak, fogyasztók, polgárok érdekeit képviseli, és ki az, aki a bankok oldalán áll.

Korábban lapunk is beszámolt arról, a devizakárosultak ügyében rendkívüli ülést hívott össze a Jobbik, de azon a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt, így az ülés határozatképtelen volt.

Az Igazságügyi Bizottság Lex Marczingóst tárgyaló szeptember végi ülésén a bizottság ellenzéki tagjai közül is csupán Szabó Szabolcs vett részt.