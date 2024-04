Van valaki, akiről alig esik szó a kegyelmi botrány kapcsán, pedig ő is gyerekeket zaklatott szexuálisan

A bicskei pedofilügy és a kegyelmi botrány után a sajtó sokat foglalkozott K. Endre és V. János politikai és egyházi kapcsolataival. Azzal, hogy ki és miért próbálta eltussolni az ügyet, amelyben az igazgatóhelyettest kényszerítésért elítélték - írja a 24.hu.

Közben viszont a másodrendű vádlott, K. Béla csak felfüggesztett börtönt kapott. Pedig a volt nevelő négy gyereket zaklatott szexuálisan

Az Átlátszó szerint őt is jól ismerték a környékbeli üzleti körök, közhivatalok. Volt is mit a tejbe aprítania. Az azóta elérhetetlenné tett Facebook-profilja szerint nem sokkal elítélése után egy Lamborghinivel pózolt, amit állítása szerint a sajátja. Ráadásul fel is tűnt hirtelen egy olyan új cégnél, amely négy év alatt több mint egymilliárd forint bevételre tett szert. Voltak tehát érdekes céges ügyei.

A portálnak többen is megerősítették, hogy a kiszolgáltatott fiatalokat is megpróbálta bevonni a szövevényes ügyekbe. Például arra is, hogy céges papírokat írjanak alá neki.

Még adótartozással terhelt céget is próbált rásózni valakire.

Az erről szóló kérdést Polt Péter feljelentésként értékelte. Az elbírálás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda fog tájékoztatást adni arról, indul-e nyomozás.

