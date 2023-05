Visszavonultan él és marhákat tart egy tanyán Bende Balázs, a köztévé egykori ámokfutó szerkesztője

Marhapásztorként éli mindennapjait a köztelevízió egykori külpolitikai szerkesztője. Épp egy bikát kergetett a tanyáján Bende Balázs, amikor rábukkantak a német baloldali Tageszeitung riporterei.

Régóta sokan találgatják, hová tűnt és mivel foglalkozik a hírfogyasztókat évekig sokkoló Bende Balázs, amióta 2022 áprilisában, közvetlenül a választások után elhagyta az MTVA-t.

Emlékezetes képernyős szereplései felejthetetlenek, hírmagyarázatok helyetti, végletesen elfogult kommentárjai addig soha nem látott, az észak-koreai rezsimet idézték meg a gyakorlatban a magyar tévénézőknek.

A német lap riportereinek megkeresését nem utasította el Bende. A helyszín egy dél-alföldi falu volt, Budapesttől egy óra útra. Az egykori külpolitikai megmondóember visszavonultan él egy tanyán, ahol bikákat tart. Amikor a német riporterek megérkeztek hozzá, sötétzöld mellényt, bő nadrágot és gumicsizmát viselt, és épp egy megszökött bikát hajtott vissza magához.

A Tageszeitung riportjában részletesen beszámolnak arról is, hogyan lett Magyarországon a közszolgálati médiából állami kormányszócső, hogyan nőtt egyre nagyobbra a kormánypárti médiaportfólió Magyarországon az elmúlt években, illetve hogy milyen szerepe volt ebben Rogán Antalnak. A cikkben megszólal Bendének egy volt MTVA-s kollégája is, aki szerint az állami média hírszerkesztőségének munkájában közvetlen beleszólása volt és van a propagandaminiszternek, amit Bende tagadott. Azt ugyan elismerte, hogy a kormány emberei be vannak csatornázva a médiumok vezetőihez, akiknek elmondják, mely témákat érdemes felkapni, és melyeket nem. De hozzátette: „Csalódott lennék, ha nem ez lenne a példa az egész világon.” Szerinte ugyanis egy ilyen „információátadás” a normális ügymenet része. „Viszont ez semmiféleképpen sem cenzúra. A kormánynak nincs hatalma az MTVA vezetése felett” – állította. Ezt azonban nyilván nem gondolja komolyan, amit egy néhány éve az MTVA-tól kiszivárgott hangfelvétel is bizonyít. Ezen épp Bende közölte kollégáival egy értekezleten, hogy

az MTVA-ban nem az ellenzéket támogatják, hanem a kormányt, és akinek ez nem tetszik, az azonnal adja be a felmondását.

Bende Balázs közel húsz évet dolgozott a közmédiánál, nagyjából különösebb feltűnés nélkül. Karrierje az utóbbi években meredeken ívelt felfelé. Az M1 hírcsatornává alakulásakor a külpolitikai rovat vezetője, kiemelt szerkesztője lett. 2016-ban már ő felelt az idegennyelvű hírműsorokért is, míg egy évvel később már hírterületi vezető szerkesztő volt. 2020-ban alakult meg a közmédia külügyi kabinetje, ő lett a vezetője. Bende Balázshoz tartozott minden, ami külpolitikai anyag, nem csak a tévében, de a Magyar Távirati Iroda és a hirado.hu munkatársainak is egyeztetniük kellett vele külpolitikai témákban.

A Youtube-on számtalan videó található Bende köztévés szerepléseiről. Ebben a 6 perces összeállításban például fölidézhető a tavalyig mindennapos látványt okozó ámokfutása.

