Z. Kárpát Dániel: a Marczingós László elleni támadás bizonyítja, hogy közel a devizások igazságtétele

A bankok az ügyvédi kamarán keresztül szeretnék ellehetetleníteni Marczingós László szerepvállalását a devizakárosultak igazságtételében – közölte a közösségi médiába feltöltött videójában Z. Kárpát Dániel. Mint arról pénteken lapunk is beszámolt, két kereskedelmi bank is bepanaszolta az ügyvédi kamaránál a devizakárosultak szabadságharcosaként is ismert jogászt.

Z. Kárpát a videóban azt mondta, arra lehetett volna számítani, hogy a pénzintézetek inkább a bíróságon „próbálják megindokolni a megindokolhatatlant”, ehelyett „megpróbálják háttérbe szorítani Marczingóst. A jobbikos politikus emlékeztetett, az ügyvéd elérte az Európai Unió Bíróságán, hogy a devizahiteles törvényekben rögzített, a hitelfelvételkor érvényesnél sokkal magasabb árfolyamon történt forintosítást a közösségi joggal ellentétesnek mondják ki.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a bankok lépése azt bizonyítja, hogy

„nem reménytelen a devizahiteles rendezés”,

mert ha ekkora erők mozdulnak meg Marczingóssal szemben, akkor

közel lehetünk ahhoz a ponthoz, ami után tömeges igazságtétel kell, hogy következzen.

Az ellenzéki honatya azt is leszögezte,

most ki kell állni Marczingós László mellett,

most mindenkinek állást kell foglalnia vagy a megtámadott ügyvéd mellett vagy ellen.

Z. Kárpát Dániel emlékeztetett,

július 1-jén, kedden 17 órakor a budapesti Nyugati téren nagyszabású utcafórumot tartanak Marczingós Lászlóval,

amely most még nagyobb súllyal esik latba, mert ez kiállás is lesz a devizakárosultak szabadságharcosa mellett.

A Jobbik képviselője arra kér, hogy aki számára akár szimbolikusan, akár személyes érintettség okán fontos a devizakárosultak igazságtétele, az jöjjön el a rendezvényre,

„mutassuk meg, hogy egy hatalmas tömeg áll a kiváló szakember mögött!”