Z. Kárpát Dániel: minden politikai erőnek legyen devizás álláspontja, és az ne a banki érdekeket képviselje!

Parlamenti vitanapot kezdeményez a Jobbik a devizahitelek kérdésében – jelentette be veszprémi sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel. Az ellenzéki párt devizakárosultakat képviselő politikusa azt mondta, annak érdekébe kezdeményezik ezt a parlamenti eseményt, hogy „az a történelmi igazságtalanság”, ami a károsultakkal megtörtént, érjen véget,

legyen devizás igazságtételi csomag,

és mind a kormánypárt, mind a legnagyobb ellenzéki párt álljon a történelem jó oldalára e kérdésben.

Z Kárpát felidézte, a Lex Marczingóssal ők birtokolják a megoldást, és felidézte,

még Orbán Viktor miniszterelnök részéről is mutatkozott hajlandóság

legalább a devizás igazság jogának, azaz az elsétálási jognak a tekintetében.

A jobbikos honatya azt mondta, „egyre nehezebben viselik azt a félrenézést”, amit az Országgyűlésben a kormánypártok és amit az ellenzék egy jó része is csinál. Felidézte, a kormánypártiak nem mentek el a devizakárosultak ügyét tárgyaló rendkívüli ülésnapra sem.

Z. Kárpát arra is utalt, az ellenzéki képviselők zöme a Lex Marczingóst tárgyaló bizottsági ülésre sem mentek el.

A Jobbik képviselője szerint a vitanap alkalmas arra, hogy a „maga súlyán tárgyalják” a Lex Marczingóst, elvárják, hogy támogassák a vitanap létrejöttét, és ott

megvitassák, mi az, amit a megoldási csomagból támogatásra érdemesnek tartanak.

Z. Kárpát azt is közölte, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége létszáma átlépte az 1200 főt, tehát országos szervezetről van szó, ők figyelni fogják, ki mit mond a csomagról. Arra kérte a politikai szereplőket, legyen álláspontjuk, és az ne a banki, hanem a magyar érdekeket képviselje.