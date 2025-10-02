Zelenszkij szerint az oroszok miatt nincs biztonságban a csernobili atomerőmű

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Oroszországot, hogy veszélyt jelent a globális biztonságra – írja a The Guardian. Kijev szerint egy orosz tüzérségi támadás miatt áramszünet következett be a már nem működő csernobili atomerőműben. „Minden nap, amikor Oroszország elhúzza a háborút, megtagadja a teljes és megbízható tűzszünet végrehajtását, és továbbra is támadja energetikai infrastruktúránk minden elemét – beleértve az atomerőművek és más nukleáris létesítmények biztonsága szempontjából kritikus elemeket is –, globális fenyegetést jelent” – mondta az ukrán elnök. Kijev szerint az 1986-os balesetben részben megsemmisült ukrán atomerőmű telephelye szerdán áramellátás nélkül maradt, mivel Oroszország a közeli alállomást vette tűz alá.

Az ENSZ atomenergia-felügyeleti szerve szerint az áramszünet érintette a csernobili szarkofágot is, amely a létesítmény megrongálódott reaktormagját fedi, és jelenleg két vészhelyzeti dízelgenerátor biztosítja az áramellátást.

Az incidens nyolc nappal azután történt, hogy az oroszok által megszállt, Ukrajna déli részén található zaprorizzsjai atomerőmű is áramellátás nélkül maradt. Az orosz hadsereget azzal vádolják, hogy szándékosan szabotálta az atomerőműbe vezető utolsó megmaradt távvezetéket. A hűtéshez általában használt külső áramellátás már nyolc napja szünetel. Ez arra kényszeríti az Ukrajnában működő elfoglalt atomerőmű orosz üzemeltetőit, hogy tartalék dízelgenerátorokra támaszkodjanak, hogy elkerüljék a hat reaktormag megolvadását.