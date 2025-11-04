Zöld, de mégis kicsit sárga és kicsit savanyú: ilyenek lehetnek az új HÉV-szerelvények

December közepe az ajánlattételi határidő „18 új, biztonságos és magas komfortú” HÉV-szerelvény beszerzésére, melyek a jelenleg futóknál kicsit kisebbek, kicsit gyengébbek, de jóval drágábbak lehetnek – írja a Népszava. A HÉV-vonalakat is üzemeltető MÁV vezérigazgatója azt szeretné, ha megrendelni szándékozott 54 szerelvényből az első 18 megérkezne 2029 végéig, ugyanis a beszerzést részben uniós forrásból valósítanák meg, melynek ez a végső felhasználási feltétele. A HÉV-korszerűsítésre felhasználható Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Pluszban az elérhető támogatás összege 1550 milliárd forint, ebből

az elővárosi közlekedésre 500 milliárd forint költhető el,

természetesen nem mind járműre – emlékeztet a lap.

Az 54 darab alacsonypadlós, légkondicionált, egyenként 600 utas szállítására, kétirányú közlekedésre alkalmas, teljes hosszban átjárható utasterű, új, személyszállító HÉV-villamos motorvonatok beszerzésének pályázati felhívásban közölt nettó értékét 841,5 millió euróra (aktuális árfolyam alapján körülbelül 326,5 milliárd forintra) becsülték. A kiírás szerint érvénytelen az ajánlat, ha az új HÉV jármű egységára nettó 14,8 euró (5,8 milliárd forint) felett van – ez jócskán meghaladja azt az összeget, ami miatt 2021-ben már érvénytelennek nyilvánítottak egy közbeszerzési eljárást. Akkor a Stadler 12,5 millió eurót (mai árfolyamon 4,8 milliárd forintot) kért az egyedi gyártású HÉV-szerelvényekért darabonként, míg a rivális Alstom 13,7 millió eurót (5,3 milliárd forintot).

Vitézy Dávid a jelenlegi és a kiírásban szereplő műszaki tartalom közötti különbségekre is rámutat:

„Nemcsak sokkal drágábbak, hanem a kiírás szerint rövidebbek és kisebb befogadó képességűek lesznek az új járművek. Szerelvényenként százzal kevesebb utast tudnak majd szállítani a korábban beérkezett ajánlatokban szereplő járművekhez képest. Ráadásul oldalanként csak 12 ajtót írt elő a MÁV, miközben a BFK számításai négy éve világosan kimutatták: 14 ajtó alá nem lehet menni a HÉV-ek érdemi lassítása nélkül. A jelenlegi járműveken, bár lépcsőzni kell, de 18 ajtó van oldalanként.”

A Podmaniczky Mozgalom várospolitikusa úgy véli,

erősen kétséges, hogy ez alapján 2029-re elkészülhessenek a várt szerelvények.

Egy ilyen értékű pályázati felhívás lebonyolítása legalább fél év, de akár egy évig is húzódhat. Az egyedi prototípus tervezése, gyártása, engedélyezése 2,5-3 év, maga a gyártás is időigényes, havonta legfeljebb kettővel számolhat a MÁV – tette hozzá Vitézy.

A Népszava emlékeztet, a most futó HÉV-szerelvények üzemben tartása mindennapos kihívás, a zömében 50 évnél idősebb motorkocsikat még az NDK-ban gyártották, és a közeljövőben egyre többet kell kivonni a forgalomból.