Istenre szomjúzó világ – Szakrális helyen forgatott videóval jelentkezett a VálaszÚt zenekar

Dr. Varga Tibor

„Si Deus pro nobis, quis contra nos?”

(Ha Isten velünk, ki ellenünk? Róm. 8.31.)

- Valójában ez a jelmondat – mely Szent István, Bethlen Gábor és a Rákócziak, Széchényiek igéje is volt – valahol benne rejlik a VálaszÚt új klipjének mondanivalójában. A felvétel egy nagyon különleges helyszínen készült, hiszen a kőhegyi kápolna, mely előtt a zenekar játszik, különleges látomások alapján készült. Wendler Ferenc budaörsi lakosnak 1847-ben különös álomlátása volt. A Kőhegyen egy csipkebokorban megjelent neki a Szűzanya. Minden rózsában Szűz Mária mosolygó arca ragyogott és minden rózsalevélen ez volt olvasható: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Ez alapján épült meg a világ első, a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelt kápolnája (1855. október 15.)

Erről az ünnepről (december 8.) úgy tartja a világ, hogy a magyar királyságból terjedt el tisztelete. A kápolna mellett haláláig egy barlangban élt építője Wendler Ferenc, hogy a mindenkor tisztaságos Szűz szerelmét érezze. Hamarosan megindultak a zarándoklatok, és csodák is történtek ezen a helyen. Minden nagy keresztény ünnepen mozsárágyúval lőttek a Kőhegyen az Istenszülő tiszteletére, egy évben 148 alkalommal. Így a videó felvétele jobb helyszínen nem is történhetett volna, hisz a hagyományunkban Szent László Mária lovagja. Mivel pedig az Istenre szomjúzó világ kezdetű dal Szent László és táltoslovának csodájáról szól, melyben paripájának patanyomából éltető szép víz kegyelme fakadt, itt a zarándoklatok hegyén hitelesen szólalhat meg a szám. Nem mellesleg magát a kápolnát is komoly erőfeszítéssel építették meg, hiszen nem volt út a magasba, miután pedig megépült, lovaskocsival, illetve kézi erővel vitték fel az építőanyagot. A klip elkészítéshez mi is megtettük saját zarándoklatunkat, mert a régi út autóval járhatatlan. Kézben vittük fel a hangfalakat, dobokat, hangszereket és a „Képes Krónikát (1358), melyben Szent László részletes élettörténete is található”. Talán áldozatunk is hozzájárul ahhoz, hogy a világban újra megszülessen a szeretet. A videóban is jól látszik, kegyelemre szorul az elmúló ember és a haldokló Teremtés!

Szebelédi Zsolt:

- Novemberben jelent meg a Szent László öröksége című lemezünk, mely a negyedik VálaszÚt sorlemez. Erről az albumról most készült el a második klipünk, az Istenre szomjúzó világ. A felvételek nagy része egy gyönyörű szakrális helyszínen, a budaörsi Kő-hegyen készült, amelyre P.Mobilos harcostársam, Baranyi László hívta fel a figyelmemet, hogy nagyon szép, el kellene menni egyszer arrafelé. Ott aztán rögtön megfogalmazódott bennem, hogy az új VálaszÚt klipet itt kell forgatnunk, mert nem csak a dalhoz, hanem az egész Szent László lemezhez nagyon passzol ez a közeg. A helyszínen rögzített anyaghoz továbbá bevágtunk még olyan felvételeket, amelyek szerintünk a mai világ bűneit és gyarlóságait mutatják be.

Voltak nem várt, és ebből kifolyólag vicces történések is a forgatás alatt. Hozzáteszem, hogy én azt a napot lázasan, betegen csináltam végig. A forgatás előtt, ahogy már mondtam is, megnéztük a helyszínt. Mivel ez egy hegy, ki kellett találni, hogyan jutunk föl. A tervezés elején kevés cuccban gondolkoztunk, aztán rájöttünk, hogy egy ilyen impozáns színtéren nagyon jól mutatnának az erősítők. A probléma az volt, hogy a felfelé kígyózó hosszú lépcsőn kívül a hegyen csak egy nagyon szűk úton lehet közlekedni, amin nem fért el a mikrobusz, amivel érkeztünk, úgyhogy nekiálltunk kézzel felhurcolni a hangszereket, erősítőket. Körülbelül a lépcsőmászás közepén – 35 fokban, cipekedés közben – valaki feldobta az ötletet, hogy mi volna, ha átmennénk egy másik helyszínre, ahova mondjuk autóval is fel lehet menni. Biztos vannak még szép helyek a közelben... egy percre el is gondolkodtam ezen, aztán mire észbe kaptunk, fent is voltunk a templomnál. Azt nem is kell ugye mondanom, hogy a forgatásra már elfáradtunk. Utólag viszont azt mondhatom, hogy megérte ez a kis torna, mert egy profi anyagot hoztunk össze, és az eddigi klipjeinkhez képest megint feljebb raktuk a mércét.

