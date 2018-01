"Csúnya dolognak tartom, hogy az ország valódi problémáinak megoldása helyett a békétlenség szítása vezérel egyeseket"

Még a fideszes Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke is azt mondta Szita Károly levelére: ő nem írt volna ilyet.

„Falvaink és városaink előtt soha korábban nem nyílt annyi lehetőség a fejlődésre, mint most, közben minden korábbinál nagyobb veszély fenyeget bennünket" – írja a kaposvári polgármester, mint a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) elnöke, aki valamennyi polgármestert vár a pénteki találkozón, a fővárosi Bálna rendezvényközpontban.

Soros György „civiljei” megkezdték hazánkban a betelepítés előkészületeit, fennáll annak a lehetősége, hogy Magyarországra is nagy számban érkeznek migránsok. (...) Fogjunk össze, s lépjünk fel ismét együtt a ránk leselkedő veszéllyel szemben, lépjünk fel közösen a felső korlát nélküli betelepítési kvótával és Soros György bevándorlásszervező irodáival szemben!”

- buzdít harcra Szita.

A polgármester január 12-én 11 órakor várja az ország polgármestereit "tájékoztató" konferenciára, a települések zászlaival együtt.

„Szita úr ne számítson a megjelenésemre, mert nem megyek a Bálnába sem zászlóval, sem pedig nélküle – így Lengyel Róbert. – Nem azért, mert jómagam egyetértenék a kötelező betelepítéssel és szeretném, ha menekültek, avagy illegális bevándorlók lepnék el a hazámat. Dehogyis, sőt! Egyszerűen azért, mert nem kívánok semmiféle politikai színjátéknak az eszközévé válni. Találtak egy nagyvárosi polgármestert, aki magára vállalta a ceremóniamester szerepét és élére áll egy… pontosan minek is?”

A civilek elleni hadjárat a Soros-ellenes harc jegyében a múlt év végén Pécsett kezdődött. A siófoki városvezető azt mondta az Alfahírnek:

városában ő a civilekben partnert és nem ellenséget lát, tevékenységüket hasznosnak ítéli.

„Ez a Szita-levél nem más, mint a nagypolitika érdekeit kiszolgáló dokumentum" - szögezi le Lengyel. Amondó vagyok, a nagypolitika szereplői vívják meg a maguk csatáit egymás között, ne húzzák bele az önkormányzatokat, a polgármestereket. A határkerítés felhúzását magam is jó döntésnek tartottam, de most már jó volna, ha egyesek nem szítanák a békétlenséget, amiből egyre inkább elege lesz az embereknek az országban. És jó volna, ha végre „odafönt” is a valódi problémákra irányulna a figyelem,

arra például, hogy ide most éppen nem tömegével bejönni akarnak a migránsok, hanem a saját fiataljaink hagyják el tömegével országunkat.

- mutat rá a balaton-parti város polgármestere

. Rövid távon szavazatokat hozhat az a politika, mely az emberek félelemérzetére, hiszékenységére épít (a magam részéről rendkívül csúnya dolognak tartom, ha valaki erre apellál), de örökké nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémákat.

Előbb-utóbb terítékre kell kerüljön, hogy hová züllesztették az oktatást, az egészségügyet, hogy hová folyik el a temérdek pénz értelmes dolgok helyett, miközben a sport támogatása, a stadionépítés mindent megelőz a fontossági sorrendben, csak éppen eredményt nem sikerül felmutatni...”

- mondja Lengyel Róbert.

Többen még nála is élesebben reagáltak a Szita-levélre. Hajdu László 15. kerületi polgármester azt válaszolta kollégájának nyílt levélben, hogy „a Te levelednek semmi köze a mai magyar valósághoz, tele van hazugsággal, üres kormánypropaganda az egész. Nem ezen a hülyeségen múlik a gyerekeink jövője, hanem azon, hogy lesz-e jó oktatás, lesz-e jó munkalehetőség a számukra. És főleg, hogy a politikai elit felhagy-e a félelemkeltéssel és az üres riogatással!"

Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester szerint az ötvenes éveket idézte Szita levele, a szegedi Botka László pedig arra emlékeztetett: