A magyarok Európa legboldogtalanabb nemzete

2017-ben már több kutatás is jelezte, hogy a rózsaszín álomképpel ellentétben, amit a kormány sugallni igyekszik, fiataljaink nem ugranak ki bőrükből az általános boldogságtól, a magyar lakosság túlnyomó többsége pedig már kicsinek is alig mer lenni, nemhogy a jobb életről álmodna.

Most az Independent közölt egy, az Európai Unió számára még 2017-ben készült felmérést, ami meglehetősen sötét képet festett a hazai boldogságindexről:

kiderült, hogy Magyarország Európa legboldogtalanabb állama.

A három legelégedettebb ország sorrendben:

A három sereghajtó pedig:

Az uniós tagállamok közül közvetlen szomszédságunkban még a románok is boldogabbak valamennyivel, a horvátok a maguk 82, a szlovákok a 86, a szlovénok a 89, és az osztrákok a 94 százalékukkal pedig messze elégedettebbek életkörülményeikkel, mint mi.

Különösen sokatmondó adat, hogy még az elmúlt évek pokoljárásán túlvergődött görögök 88 százaléka is elégedettebb a dolgok állásával, mint Orbán Viktor vidám kis rendszerében.

Az interaktív térkép részletei ITT böngészhetők behatóbban.

Országos kutatást készített a Policy Solutions és a német Friedrich-Ebert-Stiftung a "Magyar Álomról" Az ezerfős, reprezentatív mintán végzett felmérés elsősorban arra kereste a választ, hisznek-e a magyarok sorsuk jobbra fordulásában, és ha igen, mitől remélik ezt, mit tesznek érte? Ha önnek eddig jó kedve volt, ma, akkor most zárja is be ezt a cikket.