Soros visszavágásra készülhet

A Financial Times terjedelmes cikkben foglalkozott a Soros-ellenes jelenséggel. A lapnak nyilatkozott a milliárdos spekuláns is, aki szerint a nacionalizmus a vezető ideológia a mai világban, és ezt képviseli Oroszország is, miközben az EU az összeomlás szélére került.

Soros szerint az ellene irányuló támadások jó részének Oroszország a forrása.

„Putyin nem kedvel engem” – jelentette ki a Financial Timesnak Soros.

A milliárdos ennek a hátterében azt véli felfedezni, hogy korábban támogatta Mihail Szaakasvili hatalomra jutását, később azonban maga ismerte el: ez hiba volt.

Az orosz elnököt "ördögnek kell nevezni ahhoz, hogy valaki jó európainak számítson", pedig "ostobaság Putyint démonizálni" - jelentette ki Orbán Viktor a Welt am Sonntag című konzervatív vasárnapi német lapnak adott interjúban. A magyar kormányfő azt mondta: tudomásul kell venni, hogy "ismét erőssé és a világpolitika szereplőjévé tette országát", de az EU nem érti meg, hogy Oroszországgal szemben "egyszerre kell erőt és együttműködési készséget mutatni". Az európai Oroszország-politika "rossz, mert túl egyoldalú".

A Financial Times megszólaltatta Anne Applebaumot, a Washington Post publicistáját, aki elmondta:

Orbán Viktor és a hozzá hasonló vezetők nem akarnak nyíltan EU- vagy Amerika-ellenesek lenni, de Sorosban megtalálták azt a bűnbakot, aki azokat a nyugati értékeket képviseli, amelyeket nem kedvelnek. Applebaum szerint ezek a támadások ráadásul az emberek antiszemita érzéseire is rájátszanak. Emlékeztetett, hogy tavaly Pócs János fideszes képviselő egy olyan fotó osztott meg a Facebook-oldalán, amelyen egy leszúrt disznóra azt írták: ő volt a soros.

A Financial Times úgy tudja: Soros visszavágásra készül, ezzel magyarázható az is, hogy amíg eredetileg halála előtt le akarta állítani az általa alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) támogatását, nemrég jelentős összeggel támogatta. A 87 éves Soros még legalább öt évig maradna az általa vezetett alap élén, vagy ameddig az egészsége engedi.

