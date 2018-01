Boldog karácsonyt még kívánt Orbán Viktor, boldog új évet már!

Emlékezete vihart kavart, amikor Orbán Viktor teljes gőgjében pompázva csak annyit tudott válaszolni az Országgyűlésben az LMP-s képviselőnek, hogy "boldog karácsonyt kívánok".

Orbán lefagyott, csak egy kínos viccelődést volt képes ejteni, majd leült Orbán Viktor miniszterelnökről számtalan cikkben megírta már a sajtó, hogy kiváló kapcsolatot ápolt Ghaith Pharaon szaúdi milliárdossal, akit az FBI és az Interpol is körözött, többek között terrorizmussal kapcsolatos ügyek miatt. Nem is szívesen beszél róla a kormányfő, sőt: leginkább egyáltalán nem.

A Demeter Márta "Boldog Új Évet kívánok" című kérdésében ismét felsorolta az aggályait:

1. Hogy van az, hogy itthon hiszterizálja a társadalmat, miközben ön az Európai Tanácsban kivétel nélkül mindent támogat, hiszen vétót nem emel az európai uniós döntések ellen?

2. Hogy van az, hogy tízmilliárdokból bevándorlásellenes konzultációt folytatnak, miközben a letelepedésikötvény-biznisszel most már 20 ezer embert engedtek be ellen őrizetlenül Magyarország és a schengeni övezet területére: ezek az emberek élethosszig tartó letelepedési engedélyt kapnak, és csak és kizárólag azért csinálják ezt, hogy az üzleti körök gazdagodjanak, például Rogán Antal neve rendszeresen felmerül annál az offshore-céghálózatnál, amely most már több mint 155 milliárdot kaszált ezen az üzleten.

3. Adjon választ arra, miniszterelnök úr, hogy van az, hogy itt terrorizmusért is körözött emberek flangálhatnak az ön közelében? Kiderült Ghaith Pharaonról, hogy önhöz érkezett vacsorára, kiderült Ghaith Pháraonról, hogy az ön vejével üzletel. Magyarázza ezt meg!

4. Örökölnek-e valamit Ghaith Pharaon vagyonából?

5. Milyen garanciát tud adni arra a magyar embereknek, hogy nem ön jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot?

Azonban a miniszterelnök helyett a Rogán Antal vezett propagandaminisztérium egyik államtitkára, Dömötör Csaba válaszolt, persze nem érdemben, hanem ahogy szokott, csak úgy, személyeskedve, meg illegális migránsozva.

Így ezek a kérdések továbbra is ott lebegnek az Orbán-kormány fölött.

És még azt sem mondta, hogy B.Ú.É.K.!