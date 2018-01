Itt az újabb nemzetbiztonsági kockázat?! Az Orbán-kormány kampány ízű munkálatokba kezdene Pakson

A legerősebb ellenzéki párt országgyűlési képviselője arra a hírre reagált, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter(!) az orosz TASZSZ hírügynökségnek(!) kijelentette, még február 22-én megkezdik a paksi kapacitásbővítéssel kapcsolatos munkálatokat.

Kepli Lajos szerint mindez arra enged következtetni, hogy a Fidesz-kormány belpolitikai okokból már a választások előtt munkavégzést akar imitálni az új blokkok építési területén.

„Egy ilyen szintű biztonsági kockázatot jelentő létesítmény, mint egy atomerőmű építésének előkészítése, nem lehet kampány tevékenység”

- fogalmazott a szakpolitikus.

A jobbikos politikus emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz a beruházás körüli átláthatatlan pénzügyi tranzakciókkal és az évtizedekre titkosított szerződésekkel rengeteget tett azért, hogy az atomenergia hazai megítélése mélypontra süllyedjen.

„Éppen ezért nyomatékosan felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a választásokig hátralévő időszakban semmilyen döntést vagy intézkedést ne hozzon a beruházás kapcsán”

- tette hozzá.

De mit hoz a jövő?

Kepli Lajos erre is választ adott: kormányra kerülve valamennyi szerződést felül fogják vizsgálni, ahogy az eddig meghozott döntések és az elköltött milliárdok szükségességét is, illetve az indokolatlan titkosításokat is fel fogják oldani. A Jobbik ennek fényében dönt a beruházás további sorsáról.