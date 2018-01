Lehallgatták az osztrák alkancellárt

Csütörtökre virradó éjjel betörtek Heinz-Christian Strache irodájába - szúrta ki az Azonnali a Kronen Zeitungon. Az osztrák lap információi szerint nem loptak el semmit, de az esetet rendkívül érdekessé teszi, hogy kereken egy héttel a betörés előtt biztonsági szakemberek több poloskát is találtak az alkancellár, valamint kabinetfőnökének kormányzati irodájában is. A titkosszolgálat nem zárja ki, hogy van összefüggés a betörés és a poloskák között.

Az eszköz

A lehallgatókészüléket, ami valószínűleg egy régebbi darab volt, a tükörajtó mögötti hangszóróban helyezték el, közvetlenül Strache íróasztala mögött. Az irodát december elejéig a szociáldemokrata Thomas Drozda használta.

A védelmi minisztérium egyik szóvivője közölte, hogy a kormányváltást követően már átnézték a helyet, de nem találtak semmit. Starche vagy sejtett valamit, vagy biztosra akart menni, mert maga rendelte el újra, hogy átkutassák az irodát, egy hónappal az előző vizsgálat után. A politikusnak állítólag ez már korábban is szokása volt.

A poloskákat megtalálásuk után rögtön hatástalanították, az osztrák sajtó ezzel magyarázza az egy héttel későbbi betörést is. Az illetéktelen behatoló valószínűleg fel akarta mérni a terepet, vagy esetleg újra telepíteni a készülékeket.

Nem csak egy kicsi kütyüről van szó, hanem a hozzá tartozó legalább 100 méternyi kábelről is. Az ügyben az osztrák alkotmányvédelmi hivatal nyomoz, de nem hivatalos információk szerint a katonai elhárítás is segít nekik. Az épületben megfigyelőkamerák is vannak.

Érdekes, hogy a tettest Strache munkatársai majdnem elkapták, zajokat hallottak az irodából, de mire beértek, az illető már a tűzlépcsőn át elmenekült. Az irodának helyt adó épületben szigorú elektronikus biztonsági rendszer működik, de a napokban karbantartási munkálatok miatt többször is nyitva voltak az ajtók, így könnyen be lehetett jutni.

A kritikusok szerint csak terelés

A bécsi Standard szerint nagyon misztikus az eset. Florian Kenk, a Falter oknyomozó újságírója Facebookon tett közzé egy, az alkotmányvédelmi hivatalból származó belső e-mailt, mely szerint már az első átvizsgálás során megtalálhatták a poloskákat, de a védelmi minisztérium más időpontról beszél. Ezt a tárcát pont az FPÖ-s Mario Kunasek irányítja.

Az osztrák sajtó egyes részei szerint az FPÖ csak el akarja terelni a figyelmet a párt körüli botrányról. Udo Landbauerről, a párt alsó-ausztriai tartományi választási listavezetőjéről a Falter derítette ki, hogy elnökhelyettese egy szélsőjobboldali diákszervezetnek, amelynek énekeskönyvében olyan dalok is vannak, melyek üdvözlik a holokausztot és éljenzik a náci Németországot. Olyanokról is énekelnek, hogy, ha rákapcsolnak össze tudják hozni a hetedik millió zsidó legyilkolását is.

Ez a botrány azért lehet fájdalmas a pártnak, mert Alsó-Ausztriában január 28-án tartanak előrehozott választást, ahol egyelőre nem tűnik esélyesnek az FPÖ.

