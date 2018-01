Szabadság és bátorlét – Jobbik-évadnyitó 2018

Vona úgy vélte, ez a jelenség nem vadhajtás, hanem Orbán Viktor virága, amit még nemesít is. Ha a magánvagyont kell elvenni, akkor Orbán kommunista, ha a közvagyont, akkor pedig kapitalista – vázolta a helyzetet a kormányfőjelölt. A Jobbik meg fogja valósítani a korrupció elleni fellépést, mert kívül maradt a korrupt rendszeren, míg a Fidesz és az MSZP ellenzékben is korrupt volt. Megígérte: Korrupcióellenes Ügyészséget fognak felállítani, és ha kell, az Európai Ügyészséget is meg fogják keresni az igazsg érdekében. Emlékeztetett a lex Lúdas Matyi törvényjavaslatra, melyet kormányon meg fognak valósítani. Gyurcsány és Orbán a cigányság integrációjára hivatkozott, de nem tettek semmit érte – mondta –, de a Jobbik ezen is változtatni fog.