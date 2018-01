Észtország példát mutat: a valós gazdasági fellendülés képes hazacsábítani a kivándorlókat

2015 óta először, 2000 óta pedig mindössze másodszor növekedett Észtország népessége az észt statisztikai hivatal adatai szerint.

Az ország lakosságát 2018. január 1-jén kicsivel több mint 1 millió 300 ezer főre becsülték, ami nagyjából 5000 fővel több, mint a tavalyi adat.

A statisztikai hivatal szerint a népességnövekedés a vándorlás nettó egyenlegének pozitívba fordulásának köszönhető, ami az elmúlt három évben folyamatos tendenciaként jelentkezett.

Ez azt jelenti, hogy bár a teljes népesség 1960 fővel csökkent (a halálozások száma meghaladta a születések számát), mégis 5030 fővel nőtt Észtország lakossága, mivel többen érkeztek az országba, mint ahányan külföldre távoztak, ez eredményezte a 0,2 százalékos növekedést.

2017-ben 10470 fő távozott külföldre (jellemzően Nyugat-Európába), ám 5440-en érkeztek a balti államba.

A statisztikai hivatal elemzése felhívja a figyelmet, hogy a kivándorlás főleg az "észt állampolgárok nem regisztrált távozásából" fakad, ami a tömeges nyugati munkavállalást jelöli.

Ami ennél is fontosabb, és nagyon jól mutatja, hogy az észtek valamit nagyon jól csinálnak, hogy

a bevándorlás növekedése legfőképp a nyugaton munkát vállalók hazatéréséből fakad, tehát ennek köszönhető a népességnövekedés.

Így festenek egy olyan ország népesedési statisztikái, ahol tényleg pozitív folyamatok látszanak beindulni a hazai gazdaságban, és ennek a jobb élet reményében külföldre kényszerültek között is kézzelfogható eredménye van, ami hazacsábítja őket.

Az észteknek valószínűleg nem kell olyan kínos bűvészkedésekhez folyamodniuk, mint a magyar kormánynak. Orbánék kénytelenek nevetséges magyarázatokkal kábítani a magyar polgárokat, bemesélve nekik, hogy nincsenek is olyan sokan a külföldre menekülők, sőt, több mint a felük már haza is tért Magyarországra, ám nálunk valahogy elmaradnak az észtekéhez hasonló statisztikák (és ezek szerint a gazdasági és életszínvonal is).