"Kizárt, hogy Fodor Gábor Gyöngyösön az MSZP nevében induljon" - ez is egy vélemény

Beszámoltunk arról, hogy Gyöngyös szocialista polgármestere, Hiesz György nemcsak az országgyűlési képviselő-jelöltségétől lépett vissza, de otthagyta az MSZP-t is.

"Mikor elvállaltam a felkérést a jelölésre és most is, amikor visszalépek akkor is azt mondtam, hogy nekem csak egy fontos van, a város szolgálata, ennek a hivatásnak a maximális ellátása és így talán sokkal többet tudok Gyöngyösnek tenni, szolgálni azzal, hogy ezt a kampányt most nem csinálom végig"