Németh Szilárd szerint az emberek a konzultáción világossá tették: azt szeretnék, ha a migránsok helyett velük foglalkozna a kormány

A fideszes politikus ezt annak a nyilatkozatnak a végén közölte, amiben egyébként ezekkel a gondolatokkal állt elő:

- Szél Bernadett és pártja Soros zsebében van,

- felháborító, hogy Soros György migránssimogató civil szervezeteihez kötődő Szél Bernadett a nemzetbiztonsági bizottság tagja lehet,

- bár már meghívták, Soros György még nincs ott a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, "de az emberei már bent ülnek",

- Magyarország nyomás alatt van az ENSZ és a Soros-terv miatt, amit nemcsak Brüsszelből, hanem Magyarországon is végre akarnak hajtani,

- az ellenzék lebontaná a kerítést, migránsok millióit engednék be Afrikából és Ázsiából,

- és hogy eltartsák őket, elvennék a magyar emberek nyugdíját, és megemelnék az adókat is.

Értik, ugye? Nem baj, mi sem.