A Fidesz lesöpörte, de az EP nyitott az óraátállítás eltörlésére

A Fidesz elgáncsolta az óraátállítás eltörlését Szerdán tárgyalhatta volna az Országgyűlés gazdasági bizottsága az óraátállítás eltörlését, de a kezdeményező Kepli Lajos jobbikos parlamenti képviselő határozati javaslatának napirendre vételét a kormánypártiakindoklás nélkül elutasították.Az óraátállítás eltörlését már több mint egy éve szorgalmazza a Jobbik, mondván, mára indokolatlanná vált a rendszeres módosítás, a beteg emberek szervezetét pedig meg is terheli.

Az uniós parlament sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a 384 igen szavazattal, 153 ellenszavazattal, 12 tartózkodással elfogadott állásfoglalás szerint az állampolgári kezdeményezések azt mutatják, hogy a széles nyilvánosság fejezi ki aggodalmát egészségi okokra hivatkozva az évente kétszer, márciusban és októberben esedékes óraátállítás miatt.

Rámutattak, számos tanulmány sikertelenül próbálkozott meggyőző eredményt elérni a szabályozás előnyeit illetően, negatív hatásokat azonban rendre kimutattak az emberi egészségre nézve. Az EP-képviselők állásfoglalásukban felszólították az Európai Bizottságot, hogy végezzen alapos értékelést a nyári időszámításról szóló irányelvről, és szükség esetén tegyen javaslatot annak felülvizsgálatára.

A 2001-ben hatályba lépett jelenlegi nyári időszámításról szóló irányelv harmonizált időpontot ír elő a nyári időszámítás kezdetét és végét illetően az egész unióra vonatkozóan azzal a céllal, hogy segítse a belső piac hatékony működését.

Az Európai Bizottság január végén döntött arról, hogy információkat gyűjt arról, mi indokolhatja a nyári és a téli időszámításra, ismertebb nevén az óraátállításra vonatkozó irányelv módosítását. Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a közlekedésre, az energiamegtakarításra és az emberi egészségre gyakorolt hatását mérlegelik.

Az óraátállítás kérdésének napirendre tűzését Finnország kezdeményezte azt követően, hogy állampolgárok tízezrei kérték a finn kormányt, a jövőben tekintsen el az évi kétszeri óraátállítástól, és maradjon a nyári időszámítás.

A javaslat hazai képviselője, a jobbikos Kepli Lajos a helyszínről jelentkezett be Facebook-oldalán. Mint mondta, örömteli, hogy elindult a folyamat, mely reményei szerint azzal zárul majd, hogy sikerül elérni az óraátállítás eltörlését. Kepli beszámolója szerint néhány kritikai kivételtől eltekintve szinte minden képviselő a kezdeményezés mellett érvelt. A politikus hangsúlyozta: tisztában van vele, hogy ennél sokkal súlyosabb problémák is vannak Magyarországon, melyekkel az ellenzéki párt rendszeresen foglalkozik is, de hazai szinten továbbra is kiállnak majd az óraátállítás eltörlése mellett.