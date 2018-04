Hétéves jobbikos javaslatot dobott be Semjén

Interjút adott a Hetek című lapnak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, melyben a demográfiai válság kezeléséről is szót ejtett. A kereszténydemokrata színekben politizáló képviselő kijelentette, a negyedik Orbán-kormány „a demográfia javítását” tekinti a legfontosabb és legsürgetőbb feladatnak, ennek érdekében egy sor, a családvállalást ösztönző intézkedésre lehet számítani.

A kormányfőhelyettes interjújában csupán egyetlen konkrétumot fogalmazott meg, de az az egy ismerős lehet. Semjén azt az intézkedést lebegtette meg, hogy a felnőtté és adófizetővé vált gyermekek adójának egy része „jusson vissza az őket felnevelő szülőkhöz”. Semjén szerint a gyermeknevelést tartják a legfontosabb munkának a társadalomban, ennek a gyümölcseiből pedig részesedniük kell a szülőknek.

A javaslat nem új keletű. Lapunk visszakereste az elmúlt ciklusok törvényjavaslatait, és meg is találta az előzményt: a Jobbik 2011. május 18-án Z. Kárpát Dániel révén nyújtott be egy olyan törvényjavaslatot, mely lehetővé tette volna, hogy az egyházaknak, valamint a civil szervezeteknek átirányított 1 + 1 százalékos SZJA-felajánlás mellett az adózó egyenes ági felmenőjét is kedvezményezettként jelölhesse meg.

A javaslatot az akkori Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság tárgyalta 2011. június 6-án. Banai Péter Benő nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár kijelentette, az akkori jövedelmi viszonyok mellett ez 10-12 milliárd forintot hagyott volna a családoknál, ugyanakkor a több millió kedvezményezett, vagyis a szülők vizsgálata, az átutalások teljesítése rendkívüli terhet rótt volna az adóhatóságra. Mind az államtitkár azt is megemlítette, hogy a hét évvel ezelőtti kb. 5600 forintos felajánlás (adózónként)

az egyén számára valószínűleg kicsi összeg.

Dancsó József, a Fidesz akkori képviselője azzal az érvvel ellenezte a javaslatot, hogy a szülőnél így megjelenő jövedelem adóköteles lesz, tehát le kellene adózni, és adóbevallást is kellene készítenie. (Csupán jogalkotó szándék kellett volna ahhoz, hogy az SZJA-törvényben ezt a bevételt adómentessé tegyék – a szerk.)

A jobbikos indítványt 2 jobbikos igen szavazattal 18 nem ellenében nem vették tárgysorozatba, most Semjén Zsolt újra felvetette.