Álnemzeti kormány: a választási csalás kivándorlási hullámot indított

A demokratikus választásokban és fair play-kampányban bízó magyar szavazók csalódottsága a munkaerő-közvetítő cégeknél is kiütközött:

„Választás előtt átlagosan napi 900-an nézték az oldalunkat, a választás utáni héten meg négyszer annyian, 3600-an. Sokkal több volt az érdeklődés, a regisztráció.”

- mondta a HírTV-nek Tanay Marcell, az Euwork Hungary ügyvezetője, akik magyar munkavállalóknak segítenek külföldön elhelyezkedni.

A magyarok fő úticélja Németország, Anglia, Ausztria és Hollandia, legtöbben a fővárosból költöznek el. A demográfiai válság alá játszó Orbán-kormány elől az állami KSH adatai szerint csak 2017-ben 25 ezer ember költözött ki, de a valós szám ennél jóval magasabb is lehet: összesítve a külföldi munkavállalók száma már jóval félmillió felett van.

Az április 8-i országgyűlési választásokat követően tömegtüntetések indultak a fővárosban, a demonstrálók többek között új, nem a Fidesz felé lejtő választási rendszert és csalások nélküli választásokat követelnek.

A választási eredményeket úgy tűnik, sehol nem fogják felülvizsgálni, noha olyan szavazókörök is voltak, ahol állítólag kézen fogva vitték be a szegény embereket a Fideszre szavazni, és a hivatalos eredmények is ezt tükrözik, hiszen ezeken a helyeken akár 94-96 százalékot ért el a Fidesz.