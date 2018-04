Akkorát csalhattak a választáson, hogy valahol 94, valahol 96 százalék lett a Fidesz eredménye

Rengeteg panasz érkezett be Nemzeti Választási Bizottsághoz az április 8-i országgyűlési választásokat követően, amin teljesen érthetetlen módon újabb kétharmadot szerzett Orbán Viktor és a Fidesz. Már közel kétszáz fellebbezést nyújtottak be az ellenzéki pártok, a szabálytalanságokat felsorolni is nehéz volna, de a rendszer védi magát és a kormánypártot.

A 444.hu-n megjelent egy beszámoló arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszaburán a szavazóköri delegáltak konkrétan leszavaztatták a Fideszre az embereket, a tiltakozó jobbikosokat pedig elhallgattatták, leszólták, végül ellehetetlenítve azt is, hogy bizonyítékok legyenek a csalásokra.

Eszerint a helyi jobbikos delegáltak állítják, hogy

A Fidesz-KDNP delegáltja és egy volt önkormányzati dolgozó összejátszottak

Az ajtóban várták a szavazókat, akiket karon fogva kísértek a szavazófülkébe

Megmondták vagy ujjal mutatták nekik, hogy a Fideszre kell szavazni

Több száz embert vittek be így voksolni

Azzal magyarázták a csalást, hogy a cigányok nem tudnak írni és olvasni, így segíteni kell nekik, pedig a névjegyzéket még szépen alá tudták írni

A jobbikos delegáltakat még a felkészített szavazók is lehordták, ha megszólaltak

De a bizottság sem vett fel jegyzőkönyvet, hiába kérték, és lett volna kötelező

A jobbiksok ezt jelezték a kampányközpontnak, ami kifogást tett, de ezt elutasították, mondván nincs bizonyíték (videózni pedig törvényileg tilos volt)

“Ha sokan vannak, akik egy irányba húznak, akkor nem szavazzák meg a jegyzőkönyvbevételt, aztán olyan, mintha nem is lenne semmilyen jogsértés” – foglalta össze a problémát Lukács László György, a Jobbik egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, aki végül alulmaradt a fideszes indulóval szemben.

Tiszaburán három szavazókör volt, alább mutatjuk az eredményeket – mindenki döntse el magának, hogy mennyire tartja életszerűnek:

#1: Tiszabura, Kossuth L. utca 64. (Művelődési Ház): (forrás)

Fidesz: egyéniben 81,8%, listán: 80,4%

#2: Tiszabura, Bán S. utca 2. (Óvoda): (forrás)

Fidesz: egyéniben 93,4%, listán: 93,8%

#3: Tiszabura, Szapáry Gyula utca 3. (Pusztataskony Faluház): (forrás)

Fidesz: egyéniben 62,6%, listán: 60,4%

Jól látszik az is, hogy az általános és részben legálissá tett választási csalásokon (sajtófelvásárlás, hazug lejáratások, szavazatvásárlások, közpénzből való falunapos osztogatások, közmunka elvételével való fenyegetések, uzsorások felbérlése fenyítésekre, stb.) kívül a szavazóköri ráhatás is „szép eredményeket” tudott elérni.

Csak az érdekesség kedvéért nézzük meg a Tiszabura melletti, hasonló adottságú Tiszabő két választókörének eredményét:

#1: Tiszabő, Fő utca 74. ("Margaréta" Óvoda): (forrás)

Fidesz: egyéniben 94,7%, listán: 94,3%

#2: Tiszabő, Kossuth Lajos út 20. (Óvoda): (forrás)

Fidesz: egyéniben 95,7% (!!!), listán: 95,3%

Szóval így néz ki egy eleve csalásra épített országgyűlési választás, amikor a biztosnál is biztosabbra akarnak menni vele.