Az MTI-nek is sikerült eldicsekednie Mészáros új szállodájával

A Magyar Távirati Iroda terjedelmes összefoglalóban számolt be a Mészáros Lőrinchez köthető Hunguest Hotels Zrt. legújabb bizniszéről - anélkül, hogy egy szóval is megemlítette volna a felcsúti milliárdost. Ahogy arról portálunk is beszámolt, a cég üzemeltetheti az előreláthatólag 2018 negyedik negyedévére megépülő négycsillagos nyíregyházi szállodát. Az erről szóló koncessziós szerződést kedden írták alá a szállodalánc és az önkormányzat képviselői a nyírségi megyeszékhelyen.