Vallomást tett a Gyárfás-ügyben meggyanúsított ex-főügyész

Ihászt azért vádolják bűnpártolással, mert elvileg nem szólt senkinek, amikor a megzsarolt Gyárfás Tamás segítséget kért tőle, utóbbi meg is mutatta neki, hogy miről van szó, ez ugye az egyik beszélgetés leirata Portik Tamással.

A hvg.hu megszerezte és nyilvánosságra hozta Ihász 15 oldalas vallomását, ezt próbáljuk röviden összefoglalni.

Ez alapján Gyárfás az irodájában nem hagyott iratot, hanem tavaly szeptemberben elmondta, egy ismeretlen személy felkereste, szövegrészleteket tartalmazó papírokat adott át neki, majd megfenyegette azzal, hogy katasztrófa lesz.

Gyárfás azt mondta neki, hogy nem tudja, ki és mikor készítette ezeket, de gyakorlatilag bárki megírhatta volna, aki utánanéz a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos sajtóhíreknek és pletykáknak.

Ihász állítólag azt tanácsolta Gyárfásnak, hogy ügyvéd kíséretében menjen be a rendőrségre és tanúként mondjon el mindent. Ihász állítja, hogy a nála lefoglalt iratot egy Belgrád rakparti étteremben kapta a producertől, amit annak tudatában vett át, hogy Gyárfás és ügyvédje bemennek a rendőrségre.

Ihász szerint ez októberben le is zajlott, majd Gyárfáshoz novemberben dobták be a hangkazettát, ekkor azt tanácsolta Gyárfásnak, hogy tegyen feljelentést. Amikor ez megtörtént, ezzel egyidőben már Ihász irodáját is megszállták a rendőrök és visszavonták vezetői megbízását.

