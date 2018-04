Mitől sikeres Orbán és Kaczyński?

Nagy titkokat nem tudtunk meg, egyszerű a válasz: az embereknek igényük van az ilyen jellegű politizálásra.

„Üdvözlök mindenkit a populizmus csodálatos európai fővárosában”

- köszöntötte a résztvevőket Rodger Potocki, az amerikai National Endowment for Democracy európai programigazgatója.

Potocki szerint a Fidesz és a Jog és Igazságosság (PiS) vezető pártjai a populizmus erősödésének az öreg kontinensen.

Bemutatásra került a Political Capital és a lengyel Institute of Public Affairs közös kutatásának eredménye. A populista attitűd elemeit igyekeztek vizsgálni Lengyelországban és Magyarországon, Krekó Péter szerint ez volt az első reprezentatív felmérés a témában két olyan országban, amelyekben populista hatalom van.

A fontos összetevők közé sorolták az elitellenességet, a fekete-fehér világnézetet és az emberközeliséget. A kutatás szerint Magyarországon az emberközeliség leginkább a Jobbik szavazóira, az ország nyugati részén lakókra, valamint azokra jellemző, akik nagy eséllyel elmennek voksolni és magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Lengyelországban főleg a konzervatív-liberális Nowoczesna párt bázisára igaz, és az ország keleti részén élőkre.

A politikai elitellenességben szintén a Jobbik szavazói járnak élen a felmérés alapján, és az ország nyugati része. Lengyelországban a PiS támogatóinál a legnépszerűbb ez az attitűd.

A fekete-fehér világnézet viszont főleg a Fidesz és a DK bázisára jellemző, az ország keleti felével egyetemben. Lengyelországban a középső régióban születtek a legerősebb eredmények ebben a kérdésben, pártokra bontva főleg a Pis és a Nowoczesna szavazói képviselik ezt.

Autoriter uralom

A következtetések szerint a populizmus erősödésével párhuzamosan könnyebben elfogadható válik az autoriter kormányzás. Magyarországon kifejezetten a fekete-fehér világnézet elterjedtsége, valamint a pluralizmus gyengesége is táplálja az igényt az erős vezető iránt. Ami érdekes, hogy a DK bázisában még a Fidesz szavazóinál is nagyobb vágy mutatkozik erre.

Identitás

Azt is megállapították, hogy itthon elsősorban nem gazdasági tényezőkre vezethető vissza a populizmus népszerűsége, hanem az identitással kapcsolatos félelmekre. A vita hiánya, a racionális érvelés eltűnése is segíti ezt, mert így létrejött egy vákuum, ahova benyomulhattak a populista politikusok, az érzelmekre alapuló kommunikációval. A gyenge demokratikus intézményrendszer is lehetővé teszi ezt az irányt.

Az egyik legfontosabb következtetés, hogy a jelenlegi kormány propagandája súlyos sérüléseket okoz a magyar társadalomban.

Művészet

Krekó Péter szerint művészet, ahogy a Fidesz és a PiS a társadalmakban meglévő elitellenes érzelmeket nemzetközi irányba tudta fordítani, így lehet Brüsszel vagy Soros György a főellenség.

Jacek Kucharczyk, az Institute of Public Affairs elnöke Alexandre Dumastól származó mondással jellemezte a két párt eredményeit, amit egyébként Orbán Viktor is ellőtt tavalyi évértékelőjében:

„Semmi nem olyan sikeres, mint a siker.”

Kucharczyk szerint sok PiS szavazó csak azért támogatja a pártot, mert hatékonynak tartja a működést: amit mondanak, azt megcsinálják, bármi áron. Ha pedig ellenállást tapasztalnak valamilyen irányból, csak közelebb viszi az embereket a párthoz, mert megerősödnek abbéli hitükben, hogy különböző érdekcsoportokkal állnak harcban.

Judy Dempsey, a Carnegie Europe kutatója többek között azt emelte ki, hogy a populizmus terjedése növeli az erőszak esélyét, elveszi a párbeszéd lehetőségét és gyengíti a demokratikus intézményrendszert.

Boda Zsolt, az MTA Politikatudományi Intézet kutatási igazgatója szerint nem a populizmus a legnagyobb probléma, eleve nehéz megfogalmazni, hogy pontosan mit is jelent ez, viszont az illiberális és autoritáriánus trendek sokkal nagyobb gondot jelentenek ennél. Az elégedetlenséget pedig már nagyon régóta táplálja mindkettő országban, hogy az EU-hoz való csatlakozás után sem történt csoda, továbbra is sokkal alacsonyabbak a fizetések, ami negatív érzelmeket vált ki az emberekből.

Boda szerint a Fidesz nem csak abban erős, hogy kihasználja az elégedetlenséget és a félelmeket, de pozitív identitást is kínál, miszerint a régió a történelem folyamán sokszor áldozatszerepbe kényszerült, de mégis mindig megvédtük Európát, ahogy most is tesszük.