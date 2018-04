2700-3500 forintba kerülhetne a fizetős Facebook

Először Mark Zuckerberg amerikai szenátorok előtti meghallgatásán jött elő a kérdés, mi lenne, ha fizetős lenne az oldal? Most Sheryl Sandberg, a Facebook ügyvezető igazgatója is érintette a témát a negyedéves pénzügyi jelentés ismertetésekor – írja a hvg.hu. Sandberg szerint állandó téma, hogy milyen formában tudnának szert tenni újabb bevételekre, ezek közé tartozik az előfizetés lehetősége is.

A Facebook második legfontosabb embere már múltidőben beszélt erről a témáról, így arról nem esett szó, hogy milyen pluszt tudna nyújtani a fizetős oldal az ingyeneshez képest, egyedül a reklámmentesség tűnik biztosnak.

A TechCrunchnál azon is elgondolkodtak, hogy milyen havidíjjal érné meg a bevezetés, végül arra jutottak, hogy havi 11-14 dollárt, tehát 2700-3500 forintot kérhetnének a használatért.