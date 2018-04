A Fenyő-ügy nyomozója: Gyárfással szemben már a 2000-es évek elején is megállt a gyanú

Kovács Lajos szerint pontos az a megállapítás, hogy Gyárfásra már az első nyomozáskor is gyanakodtak.

Bár Gyárfás befolyásos ember volt akkoriban, ám a nyomozó a kétezres évek elején eljutott odáig, hogy végre meg kellene szólítani a médiavállalkozót, de ez elmaradt.

"A Legfőbb Ügyészségen egy nagyon magas beosztású ügyésszel beszéltem, sajnos ma már nem él. Egy nyomozó kollégámnak volt a testvére, a kollégámon keresztül jártam ki, hogy fogadjon engem. Fogadott is, elmondtam neki, hogy mink van a Gyárfásra. Azt felelte, hogy őszerinte is megáll a megalapozott gyanú, de amíg nincs tettes, szakmailag nem célszerű beidézni, meggyanúsítani a vélelmezett felbujtót. Ebben van igazság."

A Fenyő-gyilkosságot viszont nem kis hal intézte:

"Hónapokkal korábban, másik városban ellopott, megberhelt személyivel vettek egy autót, lekövethetetlen, sorozatszám nélküli fegyvert szereztek. Tehát a kisebb stílű haragosok kiestek. Kiestek azok is, akiknek nem lehet olyan széles alvilági kapcsolatrendszere, hogy mindezt a tervezést lebonyolítsa, pénzelje. Gyárfásnak volt motívuma (indítéka) és kapcsolata is"

- idézte fel Kovács.

Leszögezte azt is, hogy jöttek olyan nyílt és operatív jelzések is, amelyek szerint Gyárfás megbízást adott Tasnádi Péternek Fenyő megölésére.

"Ez a mondat, ahogy most mondom, totálisan be volt bizonyítva, már azelőtt is, hogy Tasnádi ezt maga is elmondta volna a bíróságon. Ez a sztori nem lógott úgy a levegőben, ahogy a Portik-féle sokáig lógott: hogy nem tudjuk hogyan adta, mikor adta a megrendelést. Szóval kapott megbízást, de Gyárfás nem tudta, hogy végrehajtotta-e. Látszólag elfogadta Tasnádi a megbízást, majd amikor Fenyő meghalt, tartotta a markát. Gyárfás éveken keresztül, összesen négy alkalommal fizetett"

- mesélte a nyomozó, aki kihallgatta például Tasnádi feleségét is.

Azonban amíg nem volt gyilkos, felbujtó sem lehetett. Bár a Portik Tamással való kapcsolat is hamar felbukkant.

"Portik Gyárfás házában lakott, azt bérelte, az elhíresült hármas ingatlanügylettől függetlenül is, s többször járt nála vendégségben is. Ezt Portik élettársa és annak a rokonsága mondta el. Szóval volt egy kapcsolat, amibe simán belefért, hogy biztosítékként ad neki is megbízást. Erre tett jóval később, már Rohac ügyében a bíróságon, vallomást Portik korábbi mindenese, egy hölgy. Én a titkárnőjének hívom az illetőt, bár ez csak részben stimmel. Azt vallotta, hogy hárman ültek Gyárfással egy étteremben, amikor Fenyő telefonon beszélt Portikkal és lemondott valami együttműködést. Portik a tanú szerint csapkodta magát, hogy ezt vele nem lehet csinálni, Fenyőt ő ki fogja nyírni.

Ez volt az a pont, amikor Gyárfás állítólag, e szerint a hölgy szerint kijelentette, bizony ővele is jót tenne Portik, ha meglépné. És utóbb mások, mindenféle alkudozások nyomán például a conticarosok, hasonlókat vallottak."