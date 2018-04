Így élveznek Balatoni Polgárék: rágalmaznak, aztán fizetnek

Csaknem négy év kellett, mire jogerősen is bűnösnek találtatott rágalmazás miatt egy siófoki fideszes kampányújság szerkesztője-kiadója. Lengyel Róbertet 2014. augusztusában még mint magánszemélyt próbálta lejáratni, a későbbi polgármesternek az volt a „bűne”, hogy épp akkor jelentette be: indulni kíván a polgármester-választáson…

„Szomorú, hogy egy ilyen látszólag egyszerű ügyben is közel négy évet kell várni az ítéletre, az meg még furcsább, hogy ha a siófoki bíróságra lett volna bízva, akkor „futni hagyja” a fideszes kampányújságot szerkesztőként jegyző helybéli hölgyet, hiszen bűncselekmény hiányában felmentette a vádlottat” – bocsátja előre dr. Lengyel Róbert.

A siófoki független polgármester arra emlékeztet: „2014 augusztusában a Balatoni Polgár nevű kampánykiadványban egy engem ócsároló, lejárató cikk jelent meg azok után, hogy bejelentettem: indulni szándékozom a polgármester-választáson. Ebben egyebek mellett „lejáratódott ex-rendőrkapitányként” és „alkalmatlan vezetőként” aposztrofált a máig ismeretlen szerző. Az újság szerkesztője G.M. volt (a bírósági periratokban T.-né G. M. – a szerző).

Büntető feljelenést tettem rágalmazás miatt, ám első fokon a Siófoki Járásbíróság bűncselekmény hiányában felmentette a vádlottat. Ügyészi fellebbezésre a Kaposvári Törvényszék hatályon kívül helyezte ezt az ítéletet, az új eljárás lefolytatására pedig a Fonyódi Járásbíróságot jelölte ki. A Fonyódon ítélkező bíró aztán 2016. novemberében T.-nét bűnösnek mondta ki az ellenem nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében és megrovásban részesítette. Ezt az ítéletet a másodfokon eljáró Kaposvári Törvényszék 2017. áprilisában helyben hagyta, majd T.-né felülvizsgálati kérelme nyomán nemrég a Kúria is”.

A Kúria szerint is helyesen állapították meg az eljáró bíróságok, hogy Lengyel Róbert 2014. augusztusában azzal, hogy bejelentette indulását a választáson, még nem vált közszereplővé. A Kúria is úgy vélte, hogy „nem alapozta meg a magánvádló közszereplői minőségét, hogy a polgármester-jelöltkénti indulási szándékát a sajtóban bejelentette. Ezáltal még nem volt közhatalom gyakorlója, de még „közhatalom gyakorlásával járó tisztségre jelölt” sem, utóbbi csak a nyilvántartásba vétellel következett be”.

Az emlegetett fideszes kampánykiadvány az ominózus cikkben azt is írta azzal kapcsolatban, hogy Lengyel az őt rágalmazókat jogi lépésekkel fenyegette: „Lengyel Róbertnek érdemes lett volna felelevenítenie a tanulmányai óta elfeledett részeket. Különösen azokat, amik a közszereplők tevékenységeiről alkotható véleményekről szólnak. A kérdések feltevői egyébként állnak a „jogi lépések” elébe, s úgy nyilatkoztak: különösen a valóság bizonyítása körül fogják élvezni az eljárást”.

Érdemes ismerni a cikk előzményeit is: a Balatoni Polgár eredetileg „karaktergyilkosnak” szánt írását megelőzően (a későbbi polgármester elleni összehangolt támadás részeként) hasonló rágalmakkal teli közös közleményt adott ki a siófoki Fidesz és KDNP elnöke (akkori önkormányzati képviselő, illetve alpolgármester), őket ezért ugyancsak beperelte Lengyel Róbert, végül a per során a két elnök anyagi és erkölcsi elégtételt szolgáltatott az általuk megrágalmazott Lengyelnek. Most pedig, hogy a Kúria a másik hasonló ügyre is pontot tett, a független siófoki polgármester írásban tájékoztatta T-nét: peren kívüli egyezséget ajánl. Amennyiben nem nyújt anyagi és ezzel erkölcsi elégtételt, a polgári bíróság előtt is perelni fogja. „Jelen állás szerint egyezség körvonalazódik közöttünk” – árulta el a polgármester.

Ez hát Balatoni Polgárék élvezete: rágalmaznak, pert veszítenek, fizetnek… No meg a Kúria intelmei, idézünk az indoklásból: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. Az emberi méltóságnak feltétlen elsőbbsége van, azaz mindenkinek tartózkodnia kell a megsértésétől”.

„Mindennek van határa, a kampány nem adhat felmentést a gyalázkodás, a mások alaptalan lejáratása alól” – vonja meg a tanulságot Lengyel Róbert. – Ki kell állni magunkért és nyomatékosítani minél több érintettben: nem lehet minden következmény nélkül, akár politikai, akár más indíttatásból megalapozatlan, valótlan, a mások becsületét csorbító, lejárató megnyilatkozásokat tenni, nemes egyszerűséggel hazudni”.

Közpénzből Fidesz-rádió: itt is felbukkan a Szivárvány-2 Kft.

Megjelenik 18 ezer példányban – áll a 2014. augusztusi Balatoni Polgár impresszumában. S az is, hogy a szerkesztő Góczi Mária, kiadó a Szivárvány-2 Kft. Ugyanebben a számban olvasható egyébként az a cikk is, amiben ez áll: „A kormánypártok polgármesterjelöltje Siófokon ezúttal is Balázs Árpád, akinek a támogatottsága a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a négy évvel ezelőtt mért adatokat is meghaladja. Akkor 66 százalék fölötti eredménnyel nyerte a választást”.

A két hónappal későbbi polgármester-választás eredménye: Lengyel Róbert közel kétharmaddal legyőzte Balázs Árpádot…

S hogy minden mindennel összefügg: az Alfahír is megírta a Magyar Narancs és az Átlátszó oknyomozása kapcsán azt, hogy miképpen vándorolt a siófoki rádiófrekvencia fideszes kezeken keresztül Mészáros Lőrincig, sőt, mára az egyik legközelebbi üzlettársáig. Gajdics Ottó jelenlegi Magyar Idők-főszerkesztő érdi kft.-jétől került a Balatoni Polgárt is kiadó Szivárvány-2 Kft.-hez, melynek ügyvezetője – írták az oknyomozó cikkek – a siófoki Treszl Józsefné és Treszl József volt. Majd újabb fideszes áttétellel előbb Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a balatoni Part FM, újabban a felcsúti expolgármester üzlettársa, Szíjj László vette a nevére. A siófoki rádiófrekvencia megvásárlásába a helyi Fürdőegyleten keresztül közpénz is keveredett, épp a Szivárvány-2 Kft.-nek adott tovább erre a célra a turisztikai egyesület a várostól kapott 32 millió forintot, feljelentés is született az ügyben, ám a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást.

M.Z.