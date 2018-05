Leekens a politizálásáról: „Mindössze a helyi közösséget szeretném távolról támogatni”

Mint arról tegnap portálunk is beszámolt, Georges Leekens, a magyar fociválogatott szövetségi kapitánya indul a belga helyhatósági választáson. A sportszakember az október 14-i voksoláson a Kereszténydemokrata és Flamand Párt (CD&V) listáján szerepel, a nyugat-flandriai tartományhoz tartozó Oostkamp település jelöltjei között található.

A szakvezető még tegnap interjút is adott a Magyar Labdarúgó Szövetség portáljának, ahol szóba került esetleges politikai karrierje is. Leekens nem cáfolta, hogy szerepelne a CD&V listáján. Ugyanakkor azt is kijelentette, semmilyen politikai szerepet nem kívánt vállalni a múltban sem, és ezen a jövőben sem szeretne változtatni, így semmiféle pozíciót nem vállal Oostkampban.

Mindössze a helyi közösséget szeretném távolról támogatni. Már csak azért sem kívánok semmilyen szerepet vállalni, mert Budapesten élek, és továbbra is minden energiámmal a magyar válogatottnál rám váró feladatokra akarok koncentrálni. Jelenleg ez a legfontosabb számomra

– jelentette ki a nemzeti tizenegy trénere.

Leekens szerződését 2017 októberében írták alá. A kontraktus két évre szól, mely opciós joggal fél évvel meghosszabbítható.