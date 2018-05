Mészáros Lőrinc lánya lett az egyik legfontosabb vezető a Mátrai Erőműben

A Népszava tudta meg, hogy Mészáros Lőrinc lányát, Beatrixot a keddi tisztújító közgyűlésen választották meg a pozícióra.

A lap arról is ír, hogy a gyárat évtizedekig irányító Valaska József a felügyelőbizottság éléről átült a - tényleges irányítási feladatokat is átvevő - igazgatóság elnöki székébe. Míg jórészt a vezető testületek többi posztjára is Mészáros Lőrinc emberei kerültek, a csehek befolyása egy felügyelőbizottsági helyre szűkült, az igazgatóságban pedig helyet kapott a változatlanul 26 százalékot birtokló állami MVM is.

Eldőlt: Mészáros Lőrinc és családja a leggazdagabb az országban Mészáros Lőrinc - családjával együtt - valószínűleg Magyarország leggazdagabb emberévé vált, derült ki egy pénteki közzétételből. A G7 gazdasági portál számításai szerint a leköszönő felcsúti polgármesternek (illetve kisebb részben gyerekeinek és feleségének) csak részvényben legalább akkora, de inkább nagyobb vagyona van, mint amennyire az ilyen listákat évek óta vezető Csányi Sándor teljes vagyonát becsülték tavaly.

Ahogy arról beszámoltunk, Mészáros Lőrinc tőzsdei alapkezelője kizárólagos tulajdont szerzett az erőmű fölött.