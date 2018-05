Eldőlt: Mészáros Lőrinc és családja a leggazdagabb az országban

Mészáros Lőrinc – családjával együtt – valószínűleg Magyarország leggazdagabb emberévé vált, derült ki egy pénteki közzétételből. A G7 gazdasági portál számításai szerint a leköszönő felcsúti polgármesternek (illetve kisebb részben gyerekeinek és feleségének) csak részvényben legalább akkora, de inkább nagyobb vagyona van, mint amennyire az ilyen listákat évek óta vezető Csányi Sándor teljes vagyonát becsülték tavaly.

Mészárosék ismert vagyona azért ugrott meg hirtelen, mert Orbán Viktor barátja pénteken bejelentette: a Konzum PE Magántőkealap teljes egészében az ő, illetve felesége tulajdona. Márpedig ennek a tőkealapnak jelentős részesedése van az eddig is a felcsúti vállalkozóhoz kötött tőzsdei birodalom nagyobb cégeiben.

Azt korábban is lehetett sejteni, hogy a Konzum PE befektetői Mészárosék lehetnek, de a pontos tulajdonosi viszonyok eddig nem voltak ismertek. Ezt ugyanis nem kell nyilvánosságra hozni. A tőkealapot kezelő Konzum Nyrt. most is csak azért számolhatott be róla, mert a cég igazgatóságát Mészárosék felmentették az értékpapírtitok alól. Magyarul megengedték, hogy elárulják: valójában teljes egészében a felcsúti milliárdos és felesége az alap befektetői.

A portál számításai szerint Mészáros Lőrincnek és családjának csak a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégekben meglévő részesedése 280-300 milliárd forintot ér.

Persze részvényekről van szó, ezért Mészáros Lőrincék vagyona gyakran és jelentősen változhat az aktuális tőzsdei árfolyam szerint. Az Opus egy százalékos kilengése 1,5 milliárd forinttal növelheti vagy csökkentheti Mészárosék vagyonát, a Konzum hasonló változása további 400 millió körüli összeggel.

Viszont a részvényekben lévő vagyon még mindig csak egy része Mészárosék vagyonának. A két legfontosabb, állami megrendelésekkel kitömött építőipari cégét, a Mészáros és Mészáros Kft-t és az R-Kord Kft-t például csak részben engedi át a 70-90 milliárdos részvénypakettért a kormányközeli vállalkozó. Mindkét vállalat 49 százalékát megtartja, ami a fenti tranzakció alapján szintén tízmilliárdokat érhet. És akkor a földekről, az egyéb vélhetően hozzá köthető magántőkealapokról, az egyelőre megtartott több tucatnyi cégről, az ingóságokról, a külföldi vállalkozásokról és a focicsapatokról még nem is beszéltünk. Nem lenne meglepő, ha a teljes vagyon a részvényben lévőnél is jelentős mértékben nagyobb lenne - írja a portál.