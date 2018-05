"Miniszter úr, mondták önnek, hogy ne álljon meg a sajtónak?"

Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, Kásler Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériumának várományosát is meghallgatták hétfőn a különböző illetékes bizottságokban, majd a sajtó is megpróbált beszélni a leendő kormánytaggal.

Az N1TV riporterével is például kedélyesen, igaz szótlanul sétált a parlament folyosóin.

Így többek között arra sem kaphattunk választ, hogy mi az ember legfőbb feladata, ha nem a fajfenntartás, honna vette, hogy a nigériaiak 80 százaléka AIDS-es, és mit jelent, hogy új világrend formálódik.

De egy minimális párbeszéd azért létrejött: