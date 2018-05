Az LMP fegyelmi bizottsága kizárta a pártból Sallai R. Benedeket

Sallai a PestiSrácok.hu megkeresésére azt mondta:

hivatalos értesítést még nem kapott, de egy tagtársától ő is úgy tudja, hogy ez a döntés született.

A kormánypárti oldal kérdésére válaszul arról is beszélt, hogy fellebbez, és tovább fog küzdeni. Szerinte Hadházy Ákos össze-vissza hazudozott, és ennek is kéne, hogy következménye legyen.

Csütörtökön az Alfahír is megírta a hvg.hu-ra hivatkozva, hogy ugyanez a fegyelmi bizottság döntött arról is:

Hadházy Ákos két évig semmilyen tisztségért nem indulhat az LMP-ben.

Sallai ezt úgy kommentálta a PestiSrácok.hu-nak, hogy egy LMP-s tagtársa már jelezte neki, kilép a pártból, amiért Hadházyt – az ellenzéki koordinált visszaléptetésekről folytatott, párthatározat-ellenes tárgyalásai dacára – nem zárták ki.

A kormánypárt oldal azt is tudni véli, hogy az LMP közben fegyelmit indított azon képviselőjelöltek ellen is, akik áprilisban visszaléptek más ellenzéki párt jelöltje javára. Rövidesen az ő ügyükben is döntés várható – írta a PestiSrácok.hu.