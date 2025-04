Árad a bűn a vidéki Magyarországon: emberkereskedelem, gyermekpornográfia, gyermekprostitúció

Néhány kedves üzenet után új párjánál töltötte a karácsonyt 2024 decemberében egy 17 éves lány. A 24 éves fiatalember szerelem, párkapcsolat ígéretével hívta őt orosházi házukba. Mikor a lány megérkezett, felvetette neki, hogy édesanyjával és bátyjával készítenek róla néhány erotikus képet, majd azokat feltöltik egy partnerkereső oldalra, a szexuális szolgáltatásért kapott pénzt pedig a család megélhetésére fordítják.

A lány számára közben világossá vált, hogy a férfi lánytestvére és a sógornője is így keresi a pénzt. Kezdetben vonakodott, aztán ráállt a dologra. Elmondása szerint két hétig bírta, aztán elszökött a házból. A rendőrségen elmondta, hogy a család minden tagjának tudomása volt arról, hogy ő kiskorú, ennek ellenére tettek fel róla meztelen képeket a világhálóra, és vették rá arra is, hogy prostituáltként dolgozzon. A nyomozás során több olyan információ is a rendőrök tudomására jutott, ami arra utal, hogy a család más nőket is rávett, illetve próbált rávenni arra, hogy szexuális szolgáltatással pénzt keressenek nekik.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya a fiatalember ellen emberkereskedelem és kényszermunka bűntett, valamint gyermekpornográfia, a testvére ellen gyermekpornográfia és gyermekprostitúció kihasználása bűntett, édesanyjuk ellen pedig emberkereskedelem és kényszermunka bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A rendőrök Április 8-án mindhármukat őrizetbe vették.