Ron Werber szerint az LMP elszabotálta a kampányt, pénzt is követel tőlük

Ron Werber korábban a szocialista pártot segítette tanácsaival, a 2018-as kampányban azonban az LMP-nek dolgozott. Werber ügyvédje súlyos vádakat fogalmaz meg az LMP vezetéséről abban a levélben, ami a Magyar Narancs birtokába került. A kampányguru szerint több mint 10 millió forinttal tartozik neki az LMP és azt állítja, hogy tanácsadói munkáját szándékosan elszabotálta a párt vezetése, ezért hagyta ott a pártot egy hónappal a választások előtt.

Először 2018 március 7-én írt levelet a Werber nevében eljáró ügyvédi iroda az LMP elnökségének, mely szerint

„több alkalommal megszegték a Szerződésben vállalt együttműködési kötelezettségüket, továbbá megtagadták az Ügyfelünk részére történő információk átadását, megkereséseire, felvetéseire nem válaszolnak, tanácsait, elképzeléseit, részletesen kidolgozott munkatervét ignorálják.”

Werber szerint az LMP rendszeresen figyelmen kívül hagyta a kampányguru tanácsait, és olyan döntéseket hoztak, melyekkel „jelentősen csökkentik, de mindenképp veszélyeztetik a választási eredmények sikerét.”

Werber ügyvédje több fizetési felszólítást is küldött az LMP-nek, a második levelet már a teljes országos elnökség megkapta, ekkor botrány is lett az LMP-ben. A második levél azzal is megvádolja Szélt és Ungárt, hogy titkolóznak a párt vezető testületei előtt, és hogy „szándékosan félrevezető információk, sőt akár rágalmak is” terjednek a pártban.

A Magyar Narancs megkereste Szél Bernadett annyit mondott, hogy részletesen nem ismeri az ügy részleteit, mert nem ő tartotta a kapcsolatot Werberrel. Azt is elmondta, hogy rendezni fogják a vitás kérdéseket a tanácsadóval.