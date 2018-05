Bulikörkép 2018 - Ezekről a koncertekről és fesztiválokról ne maradj le a nyáron!

A nyári szezont szerdán, május 30-án a Six Feet Under nyitja a Dürer Kertben. Chris Barnesék éppen negyedszázada hozták közös nevezőre az AC/DC-t és a Cannibal Corpse-ot (utóbbinak első frontembere maga Barnes volt), és azóta töretlen lendülettel tolják a death 'n' roll-t. Ezúttal új albumukat, a Tormentet érkeznek bemutatni, ám minden bizonnyal nem maradnak el az olyan klasszikusok sem, mint pl. az Enemy Inside.

Június 6-án a Budapest Parkba lesz érdemes ellátogatni annak, aki a dallamos énekkel megtámogatott hardcore punkért rajong, ekkor lép föl a magyar közönség előtt korántsem ismeretlen Rise Against. A négytagú amerikai banda 2017-ben rukkolt elő Wolves címre keresztelt nyolcadik nagylemezével, a zenekar klasszikusaihoz méltó, sodró erejű új nóták pedig garantálják, hogy akkor is hatalmas bulira számíthat a hazai közönség, ha nem a régi anyagok kerülnek előtérbe.

Június 12-én igazi szuperprodukció érkezik a Tüskecsarnokba: a kaliforniai punk színtér immár nagy öregjeinek számító Offspring. Dexter Hollandék 2012 óta nem tettek le friss korongot az asztalra, idén nyárra azonban azt ígérték, kész lesz az új lemez, szóval a remek visszatérést jelentő Days Go By után ismét ropogós, kamaszkor-idéző slágerekre számíthatunk a korszakalkotó amerikai kvartettől. Az előzenekar pedig nem más lesz, mint a szintén tengerentúli, pimasz kaliforniai punk rockot játszó Anti-Flag; ők tavaly jöttek ki legújabb lemezükkel. Aki egy vérbeli, nyári energiabombára vágyik, annak semmiképp sem szabad kihagynia ezt a bulit.

Budapestnek számos olyan pontja van, ahol csupán néhány száz métert kell sétálnunk, hogy megérkezzünk a Balkánra. Június 15-én azonban a nem a Blaha aluljáróba, a Keletihez, vagy a Kökihez kell elzarándokolnunk, hogy ennek az életérzésnek a napfényesebb oldalában is elmerülhessünk. A XXIII. Duna Karnevál keretében a Hősök terén ad koncertet Emir Kutorica szerb filmrendezőjének a Macskajaj zseniális zenéje óta méltán világhírű bandája, a No Smoking Orchestra. Biztosak lehetünk benne, hogy a Bubamara nélkül nem megyünk haza.

Június 21-én a némi pszichedeliával megbolondított klasszikus rock zene szerelmeseit várják a Budapest Parkba, ahol a Queens Of The Stone Age döngeti majd a hangfalakat. A pályafutása során rengeteg zenész közreműködésével alkotó banda szintén friss lemezzel érkezik hazánkba: a 2017-es, Grammy-jelölt Villains korong európai túrájának épp az első harmadába esik Budapest. A rajongók utoljára a 2014-es Szigeten csíphették el Josh Homme csapatát, így különösen érdemes lesz önálló koncerten is megtekinteni őket, hisz kiváltképp a nyári estéket egyedi varázslatba öltöztető zenéjük aligha hagyja érintetlenül az ember szívét.

Akinek marad kedve és energiája, az másnap egy hamisítatlan tribute-orgiára nevezhet be a Barba Negra Trackben: június 22-én ugyanis este hattól startol a Tribute Summer Festival. A nemzetközi szuperkoncert élményről a Metallicát megidéző Scary Guyz, a Guns 'n Rosest elővarázsoló Reckless Roses, a Linkin Park nótáit felsorakoztató 1StepKloser, valamint a Slipknotot szállító Slipchaos gondoskodik. A hazai tribute-színtér ászait ismerve az adrenalinlökettel és a kiváló hangulattal ezúttal sem lesz gond.

Július 24-én a Sportarénában a klasszikus metál fanatikus hivei érinthetik meg a műfaj Kába kövét, a Judas Priestet. Rob Halfordét három évvel ezelőtt a FEZEN-en már bizonyították, hogy esetükben szó sem lehet nyugdíjas retróbuliról, és azon kevés rock legenda közé tartoznak, akiiknek a koncertjén újra, meg újra a színpadra kell nézned, hogy elhidd, mennyi idősek - mert a zenén nem hallatszik. Az ütős, de a fesztivál-keretek miatt óhatatlanul kicsit hakni ízűre sikerült fehérvári buli után most egy igazi egész estés nehézfém misére gyűlhetünk össze. Sajnos az egyik metál-püspök - a Parkinson-kór miatt idén év elején visszavonulásra kényszerült Glenn Timpton - nem vehet részt a szertartáson, de, amikor Halford mester felteszi a kérdést: "Breaking what?", ugyanúgy tudni fogjuk a választ.

Június 25-én a Barba Negra Trackben adja első magyarországi koncertjét a Slipknot énekesének, Corey Taylornak a másik bandája: a Stone Sour. Az új vonalas metálzenét toló brigád világával ellentétben itt pulzáló rock-metál futamokra, dallamos énekre és masszív kiállásokra kell számítani, amitől a leghalvérűbb közönség is beindul. Ráadásul ők is 2017-es anyaggal érkeznek Magyarországra, így a Hydrograd lemez feszes tempójú opuszait is együtt lehet majd énekelni a mesterrel, aki jó szokásához híven el is fogja várni, hogy Magyarország se maradjon csendben.

Ahogy magunk mögött hagyjuk a júniust, egyből egy újabb világhírű bandát üdvözölhetünk hazánkban: július 1-jén látogat hozzánk a grunge hullám legendás csapata, az Alice In Chains. Az ikonikus zenekar szerencsére úgy lendült túl az alapító frontember, Layne Staley 2002-es tragikus halálán, hogy a kiváló énekes örökségéből semmit sem adtak föl. Jerry Cantrell gitáros és William DuVall vokálvirtuóz természetfeletti erővel igyekszik azon, hogy továbbra is átadhassák a világnak azt a sajátos, csak rájuk jellemző, egyszerre mélybe húzó és magasba emelő energiát, amit kivételesen kevés brigád tud nyújtani. Idén májusban, hosszú hallgatás után új szerzeménnyel jelentkezett a banda, így ki tudja, lehet, hogy a koncerten akár a készülőfélben lévő albumról is felcsendülhet egy-egy, sosem hallott nóta.

Ice-T eleve a kilencvenes évek egyik legmenőbb figurája volt - és még ezt is sikerült fokoznia, amikor a rockzene felé fordult. Bandája, a Body Count a rap metal úttörői közé tartozott a kilencvenes évek elején. A helyzet pedig az, hogy az elmúlt három évtizedben nem csak hitelesek tudtak maradni, de a szövegeik is ugyanolyan kíméletlenül őszinték, és mentesek minden ganxsta-gicccstől, amennyire bitang jó zenét tolnak. Erről június 17-én győződhet meg az, akinek bejön az agresszív hip-hoppal ötvözött zúzás.

Idén nyáron, szokás szerint fesztiválokból sem lesz hiány, ahol a magyar zenekarok krémje sem hiányozhat a felhozatalból: a Tankcsapda, a Road, a Junkies, az Aurora, a Don Gatto, a Pokolgép, a Rómeó Vérzik, a Kárpátia, a Leander Kills, a Dorothy, az Ossian és a Depresszió is nyakába veszi a fesztiválszezont, és kis túlzással minden említésre méltó, nagyobb zenei összejövetelen képviselteti majd magát.

A pontos menetrend a következő lesz:

június 21-24. között a hazai bandák mellett kisebb külföldi előadókkal is erősítő Ukk&Roll nyitja a nyarat;

nyitja a nyarat; június 26-30-án lesz aktuális a minden idők egyik legerősebb felhozatalával - Skillet, Tankcsapda, Iron Maidben, Limp Bizkit, Avenged Sevenfold - támadó Volt Fesztivál Sopronban;

Sopronban; július 5-7. között jön a vadiúj, csak magyar bandákra építő VasMaRock Fesztivál Körmenden;

Körmenden; július 10-14-én jön a Rockmaraton Dunaújvárosban, olyan előadókkal, mint a The 69 Eyes, a Tiamat, az Iced Earth, az Ektomorf, a Sick of it All vagy a Toy Dolls;

Dunaújvárosban, olyan előadókkal, mint a The 69 Eyes, a Tiamat, az Iced Earth, az Ektomorf, a Sick of it All vagy a Toy Dolls; július 12-15. között kerül sor az EFOTT-ra Velencén, ahol az amerikai Volbeat lesz a legnagyobb durranás;

Velencén, ahol az amerikai Volbeat lesz a legnagyobb durranás; ha július 25-28., akkor FEZEN Székesfehérváron, a Helloweennel, a Prodigy-vel, az Accepttel, a Ministryvel és a Korpliklaani-val;

Székesfehérváron, a Helloweennel, a Prodigy-vel, az Accepttel, a Ministryvel és a Korpliklaani-val; augusztus 8-15 között az ország legnagyobb fesztiválja, a Sziget fogja uralni a Hajógyári-szigetet Lana Del Rey-el, a Gorillaz-al, vagy éppen az Arctic Monkeys-el;

fogja uralni a Hajógyári-szigetet Lana Del Rey-el, a Gorillaz-al, vagy éppen az Arctic Monkeys-el; majd jön a fonyódi RockBalaton 9-12. között;

9-12. között; utána augusztus 22-25. között jön a Zorall Sörolimpia Alsóörsön és a Strand Fesztivál Zamárdiban;

Alsóörsön és a Zamárdiban; augusztus 23-26-tal pedig a Moto-Rock Weekend zárja az idényt Hajdúnánáson.