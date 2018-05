 Minden idők egyik legerősebb felhozatalával támad idén a VOLT Fesztivál

A bulit a nagyszínpadon kedden a csajozós depresszió nagymesterei,

a Depeche Mode nyitja,

őket szerdán David Gahan legjobb magyar tanítványa, Ákos követi.

Csütörtökön - a fesztivál leghúzósabbnak ígérkező napján - a The Raven Age után a dallamos rockhimnuszaival hódító keresztény rockzenekar, az amerikai Skillet lép a nagyszínpad deszkáira. A húzós nótákban utazó formáció az utóbbi években - némi szünet után - jóformán hazajár Magyarországra, lassan összeszámolni is nehéz lesz, hányadik itthoni koncertjüket adják majd a június végi fesztiválon John Cooperék. Az biztos, hogy az olyan slágerekre, mint a The Resistance kiválóan lehet majd pattogni a soproni kora estében.

Aki inkább egy brutális retro-tripre ülne fel, annak a a Petőfi Rádió színpadja előtt érdemes kezdenie az estét, ahol Ganxsta Zoltán és a Kartell hangversenye után a Junkies, a 30Y és a Quimby repíthet minket vissza megboldogult kinyúlt pólós, szakadt farmeros, kommerszbarackos ifjúkorunkba.

A tengerentúli formációt a hazai rocklegenda, a Tankcsapda követi, akik a

Lukács Laci frontember 50 éves munkásságát ünneplő születésnapi koncert programjával veszik majd be a Voltot.

Ennek megfelelően az új nóták mellett egészen korai klasszikusokra is készülhet az, aki úgy gondolja, hogy a fő attrakció mellett másnak is ad esélyt aznap, és a debreceni trió örök érvényű dalaival melegít a következő sztárfellépőre.

Ami nem más lesz, mint a brit heavy metal meghatározó monolitja, a klasszikus galoppozás mesterei, akik nélkül ma nem lenne ugyanaz a rockzene:

az Iron Maiden.

A Bruce Dickinson vezette formációt nem kell bemutatni a metál zene rajongóinak, friss hír viszont a programmal kapcsolatban, hogy a banda a Legacy Of The Beast túra keretében ismét egy best of show-val látogat hazánkba, amit már csak azért is vétek lenne kihagyni, mert aki rajongóként sosem hallja élőben mondjuk a Fear of the Darkot, a The Troopert vagy a Brave New World-öt, az örök életére bánni fogja.

Pénteken sem lesz kevésbé erős a nagyszínpadi felhozatal, bár a kínálat inkább a modern és a nu metalért lelkesedőknek kedvez majd.

A sort az energikus pop-rock dalokkal operáló, magyar Fish! nyitja, akik pozitív üzenetű nótáikkal garantáltan kezdősebességre fogják pörgetni a bulit.Őket a Magyarországon is komoly tömegeket megmozgatni képes, az Akvárium klubot februárban kis híján a hármas metróig visszabontó, amerikai rap-rock formáció, a Hollywood Undead követi.

A nap nagyágyúja a szintén amerikai

Limp Bizkit lesz,

akiket utoljára 2015-ben fújt erre a szellő egy haloványra sikerült Sziget-koncert erejéig. Reméljük, hogy Fred Dursték azóta kicsit összeszedték magukat, és legalább akkora pörgéssel készülnek a Voltra, mint 2009-ben, amikor először tették tiszteletüket a fesztiválon.

Szombaton záróprodukcióként a szintén amerikai

Avenged Sevenfoldra

tombolhat még egy utolsót a nagyszínpad előtt a közönség. A hagyományos zúzdát a melodikus kiállásokkal tarkító recepttel működő banda fennállása során első ízben látogat majd Magyarországra, így aki rajong a zenekar munkásságáért, annak végre lesz alkalma egy jót tombolni a God Damnre vagy a Bat Countyra.

Természetesen a minőségi hazai fellépőkből sem lesz hiány, az idei Volton fellép az Európa Kiadó, Kowalsky meg a Vega, az AWS, lesz Leander Kills, Moby Dick, Paddy & The Rats, Road, Supernem, Vad Fruttik, Magashegyi Underground, Intim Torna Illegál és Hiperkarma is. A pogó után megfáradva mulathatunk Parno Grasztra, Szalonna és Bandájára, és Budapest Bárra is.