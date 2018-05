Indul a strandszezon, de nem találnak képzett munkaerőt

A Tisza-tó partján nehézségekkel indul a strandszezon, ugyanis a szakképzett munkaerőt már felszívták a gyárak, vagy felköltöztek a fővárosba.

„Nem találunk szakácsokat, szakképzett pincéreket, vizimentőket. Mi most jelenleg azt a stratégiát választjuk, hogy Budapestről hozunk ide fiatal srácokat, lányokat, és nekik próbálunk itt munkásszállásokat kialakítani, és velük próbáljuk megoldani ezt a szezont”

-nyilatkozta az élményfalu kitalálója, aki maga is azonnal fel tudna venni még 15 alkalmazottat.

A férfi arra számít, hogy a vendéglátóhelyek tulajdonosainak is be kell majd állni a pult mögé, hogy ki tudják szolgálni a nagy rohamokat, valamint a munkaerőhiány várhatóan az árakban is megmutatkozik majd. A tulajdonos már most 40 százalékos emeléssel számol.