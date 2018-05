Még több civil sebességmérő autót!

Rendőrkapitányként még bevezette, hogy csak „csíkos” rendőrautóból lehet sebességet mérni, civil autóból nem, ma már azonban egyetért azzal, hogy a rendőrség újra civil autókból is méri a sebességet, sőt, menet közben is „lecsap” a gyorshajtókra.

Mi több, még szigorítana is büntetéseken, árulta el az Alfahírnek Lengyel Róbert siófoki polgármester, s azt is: épp a minap kérte arra a városi rendőrkapitányt, hogy határozottabban lépjenek fel a közlekedési szabályokat megszegőkkel szemben.

Lengyel Róbert polgármestersége előtt, még városi rendőrkapitányként úgy vélte: rossz fényt vet a rendőségre, ha lesből, civil autókból mérik a sebességet, amondó volt akkoriban, hogy mivel nem a büntetés, hanem a megelőzés az első, csak rendőrségi jelzéses járművekből, jól látható helyeken traffipaxozzanak a kollégái.

Az elmúlt hetekben kapta szárnya a sajtó, hogy újra megjelentek országszerte a civil sebességmérő autók, sőt, menet közben is „lekapcsolják¨ a gyorshajtókat. – Egyetértek, mert magam is azt tapasztalom, hogy egyre romlik a közlekedési morál, mára teljesen lezüllött, már-már tragikus a helyzet, gondoljunk csak a kilenc román áldozattal járó minapi szörnyű balesetre, amit a sofőr a Facebook-on „élőben közvetített” – így Lengyel Róbert. – Hiába várt tehát javulást a rendőrség, helyette fokozatos visszaesés tapasztalható, azt hiszem, soha nem voltunk ilyen mélyponton ebben a tekintetben. Ez pedig a statisztikákból is visszaköszön, a rendőrség nem nézheti mindezt ölbe tett kézzel. Aki naponta közlekedik, az láthatja: egyre többen fittyet hánynak a parkolás szabályaira, a záróvonal-átlépés tilalmára, a sebességkorlátozásra, vagy éppen áthajtanak a piroson. S mindezt azért tehetik, mert csekély a lebukás veszélye. Valamit tehát tenni kell…

A rendőri egyenruhát 2012-ben végleg szögre akasztó siófoki polgármester minél több civil traffipaxos autót szeretne az utak mentén és az utakon látni, sőt, szigorítana is. – Aki nem csupán mulaszt, hanem szándékosan vét a szabályok ellen, például mobiltelefonál vezetés közben, vagy átlépi a záróvonalat, attól kötelező jelleggel 30 napra elvenném a jogosítványát. Szerintem ez sok esetben nagyobb visszatartó erő lehetne a pénzbüntetésnél. Gondoljunk bele: a több tízmilliós járgányokkal száguldozóknak mi az a pár tízezer forint?!…

(fotó: Kovács Attila / MTI)