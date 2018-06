Ki állítja meg a szociális katasztrófát? - Orbán nem volt hajlandó, Völner nem tudott válaszolni

A Jobbik képviselője szerint épp ezek miatt az esetek miatt lenne szükség egy olyan nemzeti minimumra, mely azt tartja szem előtt, hogy

"legalább a szociális védőháló maradékát megelőzzük".

A honatya szerint a Fidesz által az elmúlt nyolc évben kialakított közéleti klíma gyalázatos körülményke közéé kényszeríti a devizahitel-károsultakat.

Z. Kárpát kiemelte, hogy most már például olyan vállalkozótól is kaptak segélykérést, aki a kétes hátterű követelés mellett is felajánlotta azt, hogy havi 150 ezer forintot és a vállalkozása teljes évi hozamát is odaadja a banknak,

"csak hagyják őt élni, dolgozni, ne verjék dobra az ingatlanját, a munkahelyét".

A bank viszont erre is nemet mondott, azt tanácsolva, vegyen föl hitelt máshonnan, hogy abból törleszthessen - idézte föl a képtelen esetet a Jobbik alelnöke.

Z. Kárpát Dániel szerint ehhez hasonló módon egy szűk, baráti elit fogja nyomott áron megszerezni a Fidesz-KDNP által a bnakoknak kiszolgáltatott ingatlanvagyont.

A jobbikos képviselő kíváncsi volt rá:

van-e a kormány kezében nyilvántartás arról, hogy mekkora ingatlanállományt érint az árverések veszélye,

hány magyar családot fenyeget a kilakoltatás réme, illetve

van-e tervük arra nézve, miként menthetők meg ezek az emberek?

Z. Kárpát erélyesen utalt rá, hogy amennyiben ezekre a kérdésekre nem tud választ adni a Fidesz, akkor alkalmatlanok a probléma kezelésére.

Orbán Viktor helyett Völner Pál államtitkár válaszolt, aki szerint "erős túlzás" azt állítani, hogy a Fidesz bárkit is az út szélén hagyott volna, szerinte pedig a kormánypártoknak nincs érdekeltsége a kilakoltatásokban. A fideszes politikus emellett felsorolta, mennyi intézkedést is hozott a kabinet, melyeknek elvileg ki kellett volna húznia a csávából a hiteleseket, majd azzal vádolta meg a Jobbikot, hogy számukra ezek nem voltak fontosak.

Viszontválaszában a Jobbik alelnöke maró gúnnyal megjegyezte:

"Ezen a nemzeti gyásznapon megéltük azt a pillanatot, hogy ön igazat mondott."

Kifejtette: a Jobbik valóban nem támogatta a Fidesz piaci alapú forintosítását, ami "pénzügyi merénylet" lett volna a devizások ellen.

"Ha ezért szégyenkeznünk kellene, azt vállalnánk, de mi lehetünk büszkék magunkra, hogy ebben az árulásban nem vettünk részt"

- mondta Z. Kárpát, majd hozzátette: a Fidesz a családi csődvédelemmel ezernél is kevesebb ügyfélen tudott segíteni.

A jobbikos honatya arra is rámutatott, hogy nem a Kúria jelölte ki a Fidesz számára az árfolyamot, ez a kormány saját döntése vlt, amit férfiasan vállalniuk kéne.

A képviselő azt is kiemelte: konkrét megoldást a problémára most sem tud kínálni a Fidesz.