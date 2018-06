Egymillió forint lehet a belvárosi lakások négyzetméterára

A Duna House elemzése szerint a belvárosi árak mintegy megduplázódtak az ingatlanpiaci fellendülés kezdete óta. 2014-ben 420 ezer, 2017-ben 788 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár.

A növekedés nem lassul, idén már 900 ezer forint körül jártak az V. kerületi ingatlanok átlagos négyzetméterárai. A jelenlegi ütemmel számolva két év múlva már átléphetik az egymillió forintot az árak, de a lakások 30 százaléka most is eléri ezt a szintet, sőt, az értékesített ingatlanok 13 százaléka az 1,1 millió forintos négyzetméterárat is meghaladta.