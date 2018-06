Németh Szilárd nem főz többet a csepelieknek, véget ért az receptsorozat

A Fidesz fenegyereke minden bizonnyal azért ragadott fakanalat, hogy felvegye a küzdelmet a hazánkat elárasztó bevándorló ételek ellen. Ezzel kapcsolatban egyszer ki is fakadt, hogy túl kevés a lacikonyha, miközben mindent eláraszt a sok

„gyrosos, kebabos, türkisci kebab, McDonald’s, izé, mit tudom én, micsoda”.

A magyar gasztronómia védelmében, egy csipet pikantériát adva a kampányhoz a Csepeli Hírmondó január 26-án elindította Németh Szilárd receptsorozatát, aminek olyan gyöngyszemei voltak, mint

a levesben főtt csirkeszárny, barnamártással, hólapátolós fotóval,

a minden ünnepen bevethető kocsonyareceptek,

a híres füstölt nyúljáskörmös pacal, amit érzékenyebb gyomrúaknak főtt krumplival ajánlatos fogyasztaniuk.

Utóbbit egyébként egész gyakran készíti el a szakácsmester. Hónapokkal ezelőtt üzent is a sznob cinikus libsiknek, akik szerinte egy ilyen ételnek már csak a gondolatára is Bilagitot vennének be.

A 444 szerint a NER Jamie Oliverje már nem osztja meg a nagyérdeművel konyhájának rejtett titkait, ugyanis a Csepeli Hírmondó recept nélkül jelent meg épp azon a héten, amikor Németh Szilárd a Nemzet pincepörköltjét készítette el Kötcsén.

Úgy tűnik tehát, hogy a rossz helyre szavazó csepeliek nem érdemlik már meg a rezsibiztos gyöngyeit, inkább jobboldali értelmiségi partikon csillogtatja meg tudását, ahol jobban értékelik azt.

A receptrovatot egyébként a Kúria sem díjazta: