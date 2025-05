Földi István: Szatmár vidéke szebbet és jobbat érdemel!

„Számunkra a család, a közösség és a szülőföld a megtartó erő” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Földi István, akit a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. választókerületében indít országgyűlési képviselőjelöltként. Felidézte, szolgálta az embereket megyei közgyűlési képviselőként, Kocsord polgármestereként is.

Földi István azt mondta, kész kiállni most is a mátészalkai térségért, a térség jövőjéért. Emlékeztetett, őt a kormánypártiak mellett a „kollaboráns, semmirekellő ellenzékiek” is megpróbálták lejáratni, de a rágalmak ellen indított pereket mind megnyerte.

Szatmár vidéke „szebbet és jobbat érdemel” – hangsúlyozta Földi István, aki úgy véli, nyakig süllyesztették a térséget az elmúlt tizenöt évben a „fideszes nagyurak”. A jobbikos politikus példaként hozta fel az egészségügyi szektorból a kórházi osztályok bezárásait, a rettentően hosszú várólistákat, a gyermekek baleseti ellátásának hiányát, az orvoshiányt.

A Jobbik jelöltje arra is rámutatott a csengeri járásban a legalacsonyabbak a bérek. Pedig – tette hozzá –

ugyanúgy jár a Szatmár vidéki embereknek a tisztesség, a megbecsülés, mint az ország többi pontján levő magyar embertársaiknak!

Ugyancsak szomorú jelenségnek nevezte Földi az elvándorlás jelenségét. Mint fogalmazott, jelen vannak a félárva gyerekek, akiknek legalább egyik szülője el kell, hogy menjen más országba dolgozni, hogy el tudja tartani a családját – fejtette ki.

Földi hangsúlyozta, a Jobbik programot fog a választók elé adni, amivel lehetőséget nyújt a döntéshozásra.

Adorján Béla, a párt elnöke kifejtette: a Jobbik ideológiájának, identitásának megfelelő, és az adott térségnek problémáit megoldani képes javaslatokat tesz. Úgy vélte, Földi István olyan jelölt, aki ismeri a mátészalkai térséget, az ott élőket. A pártvezető szerint a szatmári föld éléskamrája volt Északkelet-Magyarországnak, azonban a Fidesz ezt szisztematikusan tönkretette, mint fogalmazott, éléskamrából szemétlerakóvá változtatták az országot. Az egészségüggyel kapcsolatban megjegyezte, a holdingok létrehozásával annak lezüllesztését a Gyurcsány-kormány kezdte, de

„ahhoz képest, amit most művel a Fidesz, Gyurcsány Ferenc az egészségügy leépítésében csak ipari tanuló volt”.

Ám – vélte – „valamilyen furcsa és rejtélyes oknál fogva” a kormányzat a magánegészségügyet támogatja, a fizetős ellátás felé terelve a Szatmár vidékieket is.