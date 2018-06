A Jobbik szóvivője szerint természetes folyamat, ami most a pártban történik

A szóvivő természetes folyamatnak nevezte, hogy a tisztújítás után nem mindenki veszi tudomásul a többség döntését, és inkább elhagyja a pártot.

Ugyanakkor vannak belépések is:

a tisztújítás után másfélszer annyian léptek be a Jobbikba, mint ahányan elhagyták azt.

Jakab Péter úgy fogalmazott, a Jobbik nemhogy nem szakad, de még lemorzsolódás sincs.

"Továbbra is azt mondjuk, hogy a Jobbiknak a nemzet egészét kell képviselnie: azt is, aki jobboldali, azt is, aki baloldali"